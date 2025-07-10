風災重創光電板 環境部：任意棄置最高罰300萬

嘉義縣義竹東後寮滯洪池水面型太陽能光電板被吹成風浪板。示意圖與新聞無關。（資料照）

2025/07/10 15:04

〔記者黃宜靜／台北報導〕丹娜絲颱風造成太陽光電模組災損，環境部資源循環署副署長林健三提醒，政府已有明確管理制度與責任機制，太陽光電板應妥善清除處理，避免污染環境，也能促進資源有效循環利用。業者若任意棄置或不透過合法管道處理，將處6000元至300萬元罰鍰。

循環署表示，無論民眾家中設置使用，或是經濟部能源署依再生能源發電設備設置管理辦法核准登記之案場發電業者，皆有對應管道，以確保災後廢棄模組妥善清理，減少環境污染風險。

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循環署指出，依據「廢棄物清理法」第28條規定，業者設置太陽能設施若因災損、汰役或其他原因須排出，設置單位須負責清除處理責任。太陽光電模組出廠時，須將該片模組的序號、廠牌、型號、瓦數等資訊清楚標示於外觀，業者所設置的每片模組序號，也都由經濟部能源署登錄在案。

林健三提醒，倘太陽光電模組遭風災損壞時，業者應儘速清理損壞模組，模組產品序號就像是身分證，可溯源到所有者，確保責任歸屬明確。針對颱風、地震等天然災害復原狀況並有追蹤列管機制，也針對災損案場協助轉介業者依模組回收排出機制清運，若業者棄置損壞太陽能板、未依規定委託合格業者清除處理，可處6000元至300萬元罰鍰。

林健三表示，環境部已建置「廢太陽光電板回收服務管理資訊系統」（PVIS），供設置者線上申報排出。經核可後，由環境部簽約合格清除處理機構進行後續運送與處理，費用可申請補助。此經費來自經濟部能源署自108年起向設置者徵收之「模組回收費」，每千瓦收取1,000元，專款用於模組清除回收作業。

針對颱風後民眾受災損的太陽能板，循環署表示，可透過地方清潔隊協助收集，再由環境部提供清除處理補助；今年環境部已完成開口契約廠商招標作業，可委託合格業者到地方政府指定地點收運，以提升災後應變效率。

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