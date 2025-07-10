全台農損破21.5億 重災區台南、嘉義就佔2/3

落果變成文旦地毯，農民一整年的心血泡湯，欲哭無淚。（資料照）

2025/07/10 13:51

〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲風災與外圍環流造成全台嚴重農損，截至今（10日）上午11時，農損金額超過21.5億元，這次風災主要重災區台南、嘉義都受損嚴重，金額各逾8億元、6億元，農業部已陸續公告多縣市天災現金救助與低利貸款適用地區與品項。

農業部農糧署、漁業署、畜牧司、林業保育署彙整各縣市查報資料，全台農業產物與民間設施損失約21億5318萬元；農產損失15億6914萬元，畜產損失3306萬元，主要為雞隻，約41.6萬隻；漁產損失為1億8375萬元，受損漁產主要為牡蠣；林產損失44萬元，主要為森林副產物竹筍；民間設施損失約3億6679萬元。

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主要受損農作物為香蕉，被害面積2060公頃，損害程度32%，換算無收穫面積661公頃，損失金額約2.2億元；另一主要受損農作物為文旦，被害面積932公頃，損害程度77%，換算無收穫面積為714公頃，損失金額約2.1億元。

若以縣市區分，台南損失最嚴重，達8.2億元，嘉義縣次之，達6.2億元，雲林第三，達3.2億元。

農業部經現場勘災與專家會議，昨深夜公告第3波天災現金救助與低利貸款品項與地區，如彰化天災現金救助項目與額度所定蔬菜、紅龍果、芭樂、香蕉、花生、大豆、胡麻、甘藷、非洲菊、大小菊、農作物育苗作業室的水稻秧苗。

還有雲林縣全縣的青割玉米、胡麻、香瓜、原料甘蔗、西瓜、青蔥、木瓜、咖啡、柑橘類水果、大豆，以及雲林西螺鎮、二崙鄉、莿桐鄉的不結球白菜、空心菜、菠菜、莧菜、香菜、其他短期葉菜、萵苣、香芹菜、芥藍、茴香、甘藍、結球白菜、芹菜。新增高雄的香蕉、胡瓜、苦瓜，還有屏東全縣的香蕉、木瓜、胡瓜、苦瓜，以及屏東恆春鎮的大豆。

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