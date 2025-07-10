土城家暴凶殺案影片瘋傳 現代婦女籲不責備、不轉傳、務實檢討

土城家暴男殺妻案，現代婦女基金會呼籲，不要責備受害者，不要轉傳犯案影片，並務實檢討防治制度。（圖擷取自現代婦女基金會網站）

2025/07/10 14:02

〔記者吳柏軒／台北報導〕土城謝姓男子因家暴遭保護令懲戒，不滿竟當街追撞砍殺妻子與小姨子致死；但凶殺過程影片在網路瘋傳，現代婦女基金會今（10日）呼籲，社會大眾請停止轉傳犯案影片，並刪除網路上相關影像，保護下一個可能受害的人，也希望不要檢討受害人，並務實檢討防治制度。

現代婦女表示，該案件已有媒體報導清楚揭露，相關影片流傳不會帶來正義，只會加深傷害，並恐被未成年的孩子或未具心理防備的人們觀看到，而對心理造成無法挽回的創傷，更可能在無意中助長模仿行為，盼停止轉傳犯案影片並刪除，呼籲關心者以理性討論取代影像轉傳。

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另外，因被害人申請家暴保護令，此舉疑似引發謝男凶殺動機，但現代婦女則認為，被害人已經做了她該做的每件事，包括聲請保護令；唯一沒有辦法的，就是沒有預知未來的能力。呼籲外界不要再揣測她做了什麼或不該做什麼，這些指責除了轉移加害者的責任，也會讓其他受暴者更加畏懼求助。真正應該被譴責與追究的，永遠只有施暴者本身。

現代婦女也指出，社會能做的第三件事，就是不要對保護令與制度失去信心，數據顯示，保護令對8成的施暴者具有相當的嚇阻效果，也讓受暴者獲得喘息與安全的空間。家暴法實施20多年來，防治網絡的社工、警察、司法與衛政人員確實在成千上萬的家暴危機事件中守護了許多被害者的安全。希望這起不幸事件，更要從系統層面、風險評估、執行流程等處著手，找出可改進之處，這些理性務實的檢討都需要時間，但請不要讓第一線守護者的努力被一筆抹煞。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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