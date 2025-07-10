喪母雙胞胎專注理財課 安得烈夏日營隊助偏鄉童人生成長

安得烈慈善協會舉辦第7屆「生命成長營」，包含理財課程，有1對喪母的雙胞胎姊弟敞開內心，展現高度學習熱忱，讓人感動。（圖由安得烈慈善協會提供）

2025/07/10 14:07

〔記者吳柏軒／台北報導〕「他們的改變讓我深受感動！」安得烈慈善協會替偏鄉學童舉辦夏日營隊，包含理財、食農、野外求生、英語學習及品格發展等課程，也跑遍漁會、電視台及濕地故事館等增廣見聞，營隊賴老師更分享，這些孩子雖然資源匱乏，但好奇心跟學習力驚人，尤其有1對母親病逝而自我封閉的雙胞胎姊弟，在理財課中展現高度學習熱忱，也逐漸敞開心房。

安得烈今年暑假舉辦第7屆「生命成長營」國中與國小梯次，參加者為全國偏鄉與弱勢家庭學童，為期4天3夜，涵蓋團體生活、理財教育、品格課程、戶外實作與機構參訪等；協會執行長羅紹和表示，舉辦營隊初衷，是希望為來自弱勢與偏鄉的孩子搭建1座通往希望與未來的橋梁。許多孩子在成長過程中缺乏資源與機會，這個營隊正是為了打破這樣的限制而設計。

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營隊賴老師表示：「這些孩子雖然來自資源相對匱乏的環境，但他們的好奇心與學習力令人驚豔。尤其是一對因母親病逝而封閉自我的雙胞胎姊弟，他們在活動中逐漸敞開心房，並在課程中展現高度學習熱忱，特別是在理財課程的表現，他們的改變讓我深受感動。」

今年營隊帶領學員走訪，如在基隆八斗子漁港認識漁業生態、各類漁船的功能與用途；也參訪TVBS、三立電視，讓學員一窺電視新聞從採訪到播出的幕前幕後過程；到濕地故事館學習生態保育；並參與安得烈慈善協會的食物箱包裝等流程，培養公益參與、環境永續的責任感。

曾是營隊學員、如今回營擔任隊輔的鍾同學也分享：「我希望透過自己的陪伴，成為孩子們的榜樣與支持。一開始組員們都很害羞，但在團體遊戲與課程中慢慢敞開心房，到了最後一天，有同學勇敢說出自己的夢想，那一刻真的很感動。我也鼓勵他們，未來要成為願意付出、溫暖他人的人。」

安得烈慈善協會舉辦第7屆「生命成長營」帶孩子去八斗子漁港認識漁業生態、各類漁船的功能與用途。（圖由安得烈慈善協會提供）

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