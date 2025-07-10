「草嶺潭」堰塞湖第5度形成 曾釀74名官兵殉難也一度帶動觀光

連日豪雨草嶺堀坔山崩塌阻礙清水溪形成堰塞湖，這是「草嶺潭」第5度形成。（圖蘇大昆提供）

2025/07/10 13:22

〔記者黃淑莉／雲林報導〕連日豪雨造成雲林古坑鄉草嶺村堀坔山土石崩塌阻礙，清水溪形成堰塞湖「草嶺潭」，再度勾起草嶺村民的悲喜回憶，其中在26年前921地震第4度形成，曾為草嶺帶來大量觀光人潮；而1951年5月18日第2度形成的草嶺潭，因連續豪雨土堤潰決造成協助修築道路的74名官兵殉難，令人悲傷。

草嶺位在濁水溪支流清水流上游，崩山雖對草嶺地區造成災害，但也為草嶺創造出特殊的地景資源，其中堰塞湖就與崩山有密切關係，歷史紀錄，7月8日形成的草嶺堰塞湖是第5度形成堰塞湖。

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堰塞湖第1次形成在1862年，因地震山崩形成；第2次在1941年，因嘉義大地震崩山形成、1951年豪雨潰決；第3次在1979年豪雨崩塌土石所型成，只維持10天即潰堤消失；第4次1999年921大地震，1億2000萬立方米土石順著山坡滑落到清水溪，面積有2個日月潭大，2004年因颱風豪雨砂石淤滿潰堤消失。

村民回憶，921地震後草嶺觀光重挫，草嶺潭意外成為觀光新景點，當時還有觀光船可搭乘遊湖，全盛時期每日吸引超過2000人造訪。

另外，1951年國軍第75軍16師工兵營奉命開鑿草嶺間的公路，以利草嶺潭開發，5月18日有130名官兵協助整修草嶺潭天然土壩的坍方，因連日豪雨造成山洪暴發，土堤潰決奪走74名官兵生命，國軍在草嶺公路起點梅山公園小山丘蓋殉難官兵的衣冠塚和紀念碑。

7月8日是第5次形成，土石崩落形成壩體高度60公尺、壩長320公尺、壩體體積約215萬立方、蓄水面積約62公頃、蓄水量約2245萬立方公尺與嘉義仁義潭水庫差不多。水利署四河分署整體安全考量暫不處理，待其自然恢復，將持續監控堰塞湖壩堤穩定狀況及河道水位變化。

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