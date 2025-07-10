致災性大雨不斷 全台10省道路段封閉

台9線420+950朝庸橋。（圖由公路局提供）

2025/07/10 13:03

〔記者吳亮儀／台北報導〕受丹娜絲颱風侵襲、以及近日的致災性大雨，交通部公路局今天（10日）公布全台10處省道路段災阻、預警性封閉路段，提醒用路人注意。

截至今天（10日）上午11時止，相關道路通阻訊息：

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一、預警性封閉路段：5處

1、高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興路段），已於9日16時實施預警性封閉，預計11日17時開放通行。

2、屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300（德文路口至神山路段），已於9日23時實施預警性封閉，預計10日12時開放通行。

3、高雄市六龜區台27線12K~23K（中興至大津路段），已於9日20時實施預警性封閉，預計11日17時開放通行。

4、高雄市那瑪夏區台29線2K+880（民生橋），已於9日18時實施預警性封閉，預計11日17時開放通行。

5、高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K（那瑪夏~五里埔路段），已於9日19時30分實施預警性封閉，預計11日17時開放通行。

二、道路災阻路段：2處

1、台東縣大武鄉台9線420K+950（尚武朝庸橋），道路無法通行（替代道路:上游金龍橋），預計10日15時搶通。

2、台東縣大武鄉台9線425k+100（南興路段）土石泥流，道路無法通行，預計10日15時清除完成。

三、道路災情路段：3處

1、台東縣達仁鄉台9戊線2K+900（森永路段），路基流失，現有路面寬度尚可通行，預計13日17時排除

2、台東縣太麻里鄉台9線405k大溪路段，土石泥流，單線雙向管制通行。

3、台東縣大武鄉台9線423k，南下土石泥流，維持雙向管制通行。

公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體，並提醒用路人，颱風豪雨過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

公路局提醒，請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。

台9戊線2.9k。（圖由公路局提供）

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