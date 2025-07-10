基捷高架段細部設計決標 謝國樑：邁出重要一步

基隆捷運高架段細部設計順利經評選昨天（9日）決標，圖為基隆捷運七堵站願景圖。（圖為基隆市政府提供）

2025/07/10 13:41

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆捷運基本設計工程經費審議報告已送交通部審查，新北市與基隆市為確保基隆捷運能在2033年如期完工，工程經費未核定前，同步「細設先行」，以利縮短時程，高架段細部設計順利經評選昨天（9日）決標。基隆市長謝國樑今天（10日）表示，基隆捷運高架段細部設計案順利決標，為基隆捷運計畫邁出重要一步。

基隆捷運全線高架段SB16至SB22站，新北市政府捷運工程局委託細部設計技術服務案，5月28日上網公告，7月9日順利決標。

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新北市長侯友宜5月6日到基隆市政府，與謝國樑召開基隆捷運研商會議，雙方會後發表共同聲明，為了不影響未來的通車期程，基隆捷運的發包策略將優先推動全線高架段（汐止保長坑SB16－基隆八堵SB22）細部設計及全線機電系統等要徑工程，後續將再與中央協商調整計畫總經費，以適度反映營建市場情況。

謝國樑說，基隆捷運與新北市捷運汐東線、台北市捷運民汐線同屬相同的車輛機電系統，未來基隆市民「一車到底」除了可以抵達台北市南港之外，亦可行經台北市內湖、民生社區及大稻埕等大台北重要生活圈與商圈，大幅提升通勤效率與生活品質。

新北市捷運局依規定將工程經費送請中央審議中，後續捷運工程仍須待行政院公共工程委員會核定後，才能辦理工程招標作業。謝市長呼籲，請中央盡速完成核定程序，以利基隆捷運2033年如期完工。

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