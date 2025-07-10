因應AI趨勢 教育部明年起推「AI教育4年計畫」

教育部長鄭英耀主持第2天全國教育局長會議，教育部自明年起推動下波AI教育。（記者林曉雲攝）

2025/07/10 13:07

〔記者林曉雲／嘉義報導〕因應AI趨勢，教育部自明（2026）年起將推動下階段「AI教育4年計畫」，規劃新一代AI學習系統的研發與應用，結合教學法創新、教師增能研習與實驗方案推動，強化教師AI教學能力，以深化中小學生的數位素養與AI應用能力。

國立台中教育大學校長、教育部推動中小學數位學習精進方案執行秘書郭伯臣今（10）日在全國教育局處長會議，發表「中小學數位學習推動規劃」專案報告，強調人工智慧（AI）與大數據分析，在提升關鍵學習能力及實現最佳個人化學習與協作學習具有重要性。

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郭伯臣說明「AI教育4年計畫」，包括設計符合中小學生學習需求的科技領域AI素養課程、補充教材與教學法，提升學生應用AI解決問題與創新創作的能力，且為永續推動智慧教育，導入AI輔助於師資培育課程，提升師培教師與師資生的AI教學知能，建置AI教學支持系統，強化臨床教學與教學實踐研究。

郭伯臣表示，下階段策略包括一生一機、國家平台單一帳號登入、大數據分析結合全國性標準化測驗、生成式AI導入教學、AI數位教科書推動。

郭伯臣指出，聯合國教科文組織已於去（2024）年發布教師與學生「AI素養框架」，顯示AI素養已成為全球教育的重點。

教育部自2022年起推動為期4年「中小學數位學習精進方案」，提供全國中小學師生免費使用數位內容，並補助各地方政府成立數位學習推動辦公室，「教育部因材網」也免費提供全國中小學師生使用，去年9月起再開放師生免費使用「導入生成式AI的學習夥伴e度」。

郭伯臣也說，學生在暑假上因材網使用英語與數學學習資源，累積使用週數越多，科技化評量成長測驗中通過率越高，顯示善用數位學習工具有助於減緩「夏季學習失落」現象。

因應AI趨勢，台中教育大學校長郭伯臣今日說明，教育部自明年起推下波「AI教育4年計畫」。（記者林曉雲攝）

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