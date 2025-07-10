七八、七九水災浸泡爛田！彰化農損飆破2億

蔥田整片浸泡在水中，待水退日照後會爛掉。（農業處提供）

2025/07/10 12:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕連日暴雨狂炸，彰化縣從7月8日、9日接連爆發「七八」、「七九」水災，半個彰化縣泡在水裡，災情慘重。今天（10日）天氣仍未轉晴，又降下短時強降雨，中央氣象署預警彰化局部大雨發生機率高，呼籲民眾提高警覺、嚴防淹水。農業災損也持續攀升，縣府初估至中午止，全縣農損已突破2億元，大片農田泡水成「爛田」，損失持續擴大中。

農業處表示，農業部已將彰化縣列為「農業天然災害現金救助及低利貸款」適用區域，現金救助項目包含雜糧類（大豆、落花生、芝麻、甘藷）、果樹類（香蕉、紅龍果、番石榴）、花卉類（大小菊、非洲菊）、水稻秧苗育苗室，以及部分蔬菜類農作物，受理申請時間為7月10日至23日。

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不過，縣府勘災期間接獲不少農民反映，有許多高經濟價值作物尚未被納入救助範圍，包括洋香瓜（哈蜜瓜）、香瓜、柚子、檸檬、洋桔梗、養蜂用蜂箱、牧草、馬拉巴栗等苗圃作物及大部分花卉，損害面積普遍超過5成以上，卻未列補助名單，讓農民叫苦連天。

「3天來雨一直下，田裡全淹了，眼睜睜看著收成泡湯，真的很心痛。」農民沮喪表示，香瓜田泡水後根部壞死無法挽救，蜂箱也因浸水導致蜂群逃竄，花卉更被大雨打成爛泥。他們呼籲，雨災不分作物一視同仁，盼農業部儘快將未列入的高經濟作物納入現金救助範圍。

彰化連兩天暴雨成災，大片農田泡水成爛泥，農民憂心收成全毀，希望農業部擴大救助項目。（農業處提供）

彰化縣政府公告現金救助與低利貸款適用作物項目，包括大豆、甘藷、香蕉、菊花等，但多數高經濟作物尚未納入。（農業處提供）

紅龍果園泡水情況慘重，農民心痛即將成熟的果實可能全數報銷。（農業處提供）

養蜂場淹水，蜂箱泡水傾倒，蜂群溺斃，造成蜂農嚴重損失。（農業處提供）

芭樂果園積水未退，樹根長時間浸水將導致爛根與落果，損失恐難以估計。（農業處提供）

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