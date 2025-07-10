為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    七月中旬限定星空三重奏 金星、畢宿五、畢宿星團相會

    12日黎明前的金星近畢宿五、畢宿星團示意圖。（圖由台北天文館提供）

    12日黎明前的金星近畢宿五、畢宿星團示意圖。（圖由台北天文館提供）

    2025/07/10 12:39

    〔記者甘孟霖／台北報導〕七月夜空有場罕見的天文邂逅，台北市立天文館指出，金星與金牛座一等亮星畢宿五、畢宿星團在東方低空悄然相會，三者將於7月12日達到最接近的位置，齊聚於3度內，宛若一場唯美的「星空三重奏」。天文館表示，三者會合並非經常出現，每隔數年才有機會目睹三者同框。

    台北天文館表示，素有「晨星」之稱的金星，近期以-4.1等的耀眼光芒高掛於黎明前的夜空，是全天最亮的一顆星；這次與它共舞的是金牛座主星，一等亮星紅巨星畢宿五，以及在其近旁的畢宿星團。

    天文館指出，畢宿星團不僅是最知名的疏散星團之一，且和畢宿五共同構成V字形的金牛座臉部，金牛的火紅怒目正是畢宿五。雖然畢宿五和畢宿星團在視線方向上很近，但前者距離地球約65光年，而由數百顆年輕恆星組成的畢宿星團卻有153光年之遙，兩者間並無實際關聯。

    天文館說，在12日的前後幾天，都很適合欣賞這場星空邂逅，3個星體於凌晨2點半左右，陸續從東方地平線升起，只要在東方空闊的地點都可以觀賞，可以先找最亮的金星，在其下方約5度處找到肉眼即可看見的畢宿五，再配合雙筒望遠鏡欣賞視野中由許多碎鑽般小星組成的畢宿星團。

    此外，11日清晨，從畢宿五朝向金星延伸2倍遠處，還可以找到美麗的昴宿星團，俗稱七姐妹星團，建議搭配雙筒望遠鏡觀賞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播