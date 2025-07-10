七月中旬限定星空三重奏 金星、畢宿五、畢宿星團相會

12日黎明前的金星近畢宿五、畢宿星團示意圖。（圖由台北天文館提供）

2025/07/10 12:39

〔記者甘孟霖／台北報導〕七月夜空有場罕見的天文邂逅，台北市立天文館指出，金星與金牛座一等亮星畢宿五、畢宿星團在東方低空悄然相會，三者將於7月12日達到最接近的位置，齊聚於3度內，宛若一場唯美的「星空三重奏」。天文館表示，三者會合並非經常出現，每隔數年才有機會目睹三者同框。

台北天文館表示，素有「晨星」之稱的金星，近期以-4.1等的耀眼光芒高掛於黎明前的夜空，是全天最亮的一顆星；這次與它共舞的是金牛座主星，一等亮星紅巨星畢宿五，以及在其近旁的畢宿星團。

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天文館指出，畢宿星團不僅是最知名的疏散星團之一，且和畢宿五共同構成V字形的金牛座臉部，金牛的火紅怒目正是畢宿五。雖然畢宿五和畢宿星團在視線方向上很近，但前者距離地球約65光年，而由數百顆年輕恆星組成的畢宿星團卻有153光年之遙，兩者間並無實際關聯。

天文館說，在12日的前後幾天，都很適合欣賞這場星空邂逅，3個星體於凌晨2點半左右，陸續從東方地平線升起，只要在東方空闊的地點都可以觀賞，可以先找最亮的金星，在其下方約5度處找到肉眼即可看見的畢宿五，再配合雙筒望遠鏡欣賞視野中由許多碎鑽般小星組成的畢宿星團。

此外，11日清晨，從畢宿五朝向金星延伸2倍遠處，還可以找到美麗的昴宿星團，俗稱七姐妹星團，建議搭配雙筒望遠鏡觀賞。

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