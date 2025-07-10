彰化暴雨逾30車牌遭沖走 監理站：快辦補發

彰化連2天暴雨，許多車輛車牌遭大水沖走，不少人公告尋車牌。（資料照）

2025/07/10 13:16

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣連續2天暴雨造成不少鄉鎮大淹水，包括彰化市、鹿港鎮、員林市都有不少車輛的車牌遭洪水沖走，臉書社團到處是「尋牌」的訊息，2天來有多達逾30面車牌遭沖走，所幸已有許多車主順利找回車牌，不過今天仍有許多車主發文「幫忙找車牌」，彰化監理站對此呼籲，車牌遺失時，車主應儘速辦理補發手續，以防違規或被他人盜用。

8、9日接連2天彰化縣降下超大雷雨，不少鄉鎮市都淹水，許多車輛強行度過淹水區，卻慘遭滅頂或拋錨，事後有車主發現，原本掛在車上的車牌竟不翼而飛，大水退去後也有不少民眾拾獲車牌，上網公告請車主取回。鹿港地區一度有多達16面車牌被大水沖走，彰化市、員林市與溪湖鎮等區域也有許多車輛的車牌遭大水沖走；粗估一度有多達30多面車牌遭大水沖走，所幸已有部分尋回。

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彰化監理站對此指出，若車牌遺失，車主應先前往當地警察局或派出所報案取得車牌遺失報案證明，再持車主身分證、印章及行照至監理機關實施臨時檢驗後重新領用新車牌（3個月內有檢驗合格紀錄可免驗車換牌1次），換發新牌照後應儘速裝設完畢，未懸掛車牌行駛者，將依道路交通管理處罰條例第12條規定，處3600元以上至3萬6000元以下罰鍰，並當場移置保管；若車輛因泡水不堪使用，請持車輛號牌（若遺失要持報案證明）及行照、車主身分證、印章，至監理機關辦理報廢或繳銷手續。

彰化暴雨許多車牌遭沖走，監理站提醒車主快辦補發，以免遭盜用或被罰。（圖由監理站提供）

彰化暴雨許多車牌遭沖走，監理站提醒車主快辦補發。（圖由監理站提供）

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