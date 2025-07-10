建臺高中出包教務主任火速辭職 國教盟：超鐘點月薪逾10萬

國教盟理事長王瀚陽（中）受訪表示，錯誤報名考科的教務主任，在事件曝光後，火速辭職。（國教盟提供）

2025/07/10 12:43

〔記者林曉雲／嘉義報導〕大學分科測驗明（11）日將登場，苗栗私立建臺高中大學分科測驗報錯23名考生應考科目，國教盟理事長王瀚陽今（10）日受訪表示，此事為建臺高中的行政疏失，在報名出包之後，該校教務主任因考上正式教師而火速辭職，先企圖推卸責任說是用到去年舊格式，後又跟學生說現在究責無用，讓學生及家長非常震驚和憤怒，而據考生家長反應並未看到學生簽名確認的文件。

考上公立學校正式教師 火速辭職

王瀚陽表示，依考生家長向建臺高中家長會投訴，該教務主任隱匿報名出錯一事，還拍拍屁股走人，他原本是代理教師，兼任教務主任，每個月超鐘點月薪共計逾10萬元，考上正式教師，事件曝光後，已轉赴公立學校擔任英文老師。

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王瀚陽並提供該教務主任與學生的Line對話截圖，該教務主任企圖推卸責任，竟聲稱使用到「去年舊格式」才造成報錯，但教育部高教司已明確表示「並不存在所謂舊格式。」顯見校方是在推卸責任，而學生在考前3天發現向學校反映，學校向大考中心尋求協助，但大考中心回應系統已關閉、無補救方案。

教育部高教司︰不存在舊格式

王瀚陽也痛批，出包的教務主任竟還跟家長表示，責怪造成錯誤的人，對事情幫助不大，倒不如把握住自己可以做的部分，這種說法不僅是推卸責任，更對學生及家長造成二度傷害。

有關於大考中心指學生簽名確認一事，王瀚陽表示，根據目前的了解，考生家長反應並未看到類似這份簽名確認的文件，對於過程及細節，學校和大考中心都應該要確認並對外說明。

建臺高中出包的教務主任火速辭職，考生家長出示截圖怒指，該教務主任竟說現在究責幫助不大。（王瀚陽提供）

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