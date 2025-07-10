一卡通iPASS MONEY破700萬 到3大超商消費祭回饋

一卡通iPASS MONEY用戶數突破700萬。（一卡通公司提供）

2025/07/10 13:10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕一卡通公司旗下電子支付品牌 iPASS MONEY用戶數正式突破700萬 大關，穩居台灣電子支付市場要角，特別推出「LUCKY 7」優惠活動，即日起至7月22日，持「一卡通iPASS MONEY」APP 至全台三大超商消費累積滿百元，即有機會抽中最高777點一卡通綠點。

一卡通公司指出，iPASS MONEY用戶數突破700萬，證明廣受民眾信賴與使用的實力，未來將持續強化自主發展，為用戶提供更優質、便利的支付體驗。

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歡慶用戶數突破700萬，iPASS MONEY限時推出「LUCKY 7」抽獎活動，即日起至7月22日，凡使用「一卡通iPASS MONEY」APP中的「付款碼」，在7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富累積消費每滿100元，即可獲得一卡通綠點抽獎機會，保證「包包有獎」，最大獎為777點一卡通綠點 （價值777元），每人最高可享7次抽獎機會，活動總抽獎次數高達20萬次。

民眾獲得點數後，隔日可至APP選擇該筆超商消費，使用一卡通綠點折抵換取儲值金回饋，輕鬆消費抽點數，可100%折抵超有感。

此外，「一卡通iPASS MONEY」APP 持續優化用戶體驗，最新版本1.20.0更推出 「會員卡管理」 新功能，用戶可於「錢包帳戶」中新增三大超商會員卡，並在「付款碼」頁面直接滑動出示會員卡條碼供店員掃描，大幅提升超商消費便利性。

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