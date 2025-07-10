雲林農損破3.2億！農業現金救助申請 虎尾、土庫公所設臨時站

虎尾鎮公所內已出現申請天然災害救助農民。（記者李文德攝）

2025/07/10 12:57

〔記者李文德／雲林報導〕受丹娜絲颱風影響，雲林縣農損金額逾3.2億元，農業部現已公告雲林縣20多項作物農業天然災害現金救助，各鄉鎮市公所出現申請人潮。為方便民眾申請，虎尾鎮公所將於下週一、二另開設2處臨時站，土庫公所現也開設1處讓民眾申請。

縣府農業處表示，截至今天上午農損統計，受害面積達4458公頃，損失金額超過3.2億，受損前5種品項分別為，竹筍、食用玉米、柳橙、香蕉、椪柑。農業部已公告雲林縣內有20多項天然災害現金救助申請，各公所陸續已有民眾前往申請。

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虎尾蔡姓玉米農表示，種3分多地食用玉米，想不到被颱風一掃而空，申請救助盼多少補貼損失成本。

虎尾鎮長林嘉弘表示，目前到公所申請現金救助已有超過百件，大約有9成都是玉米受損。考量虎尾鎮地廣，加上豪雨造成農民交通不便，已規劃下週一、二（14、15日）上午9至11點在頂溪聖母廟、大屯城隍廟設立申請站，每站將有約10名人員協助民眾申請。

土庫鎮長陳特凱表示，鎮內目前已受理205人次，除了在鎮公所開放農民申請外，另考量馬光地區距離超過6公里，已在鎮立圖書館馬光分館設立申請站，讓周遭里民就近申請。

土庫鎮公所為便民，在鎮立圖書館馬光分館設立申請站，讓周遭民眾就近申請天然災害現金救助。（圖由土庫鎮公所提供）

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