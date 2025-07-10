丹娜絲重創台南拚復電 黄偉哲︰下午宣布補助機制

市長黃偉哲偕同台電、台水與市府團隊說明災後復原進度，並宣布研議屋損補助機制。（記者洪瑞琴攝）

2025/07/10 13:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕颱風丹娜絲重創台南，停電戶數逾28萬戶。尤以溪北地區災情最為慘重，逾6000戶民宅「掀屋頂、開天窗」，居民面臨斷水斷電的日子苦不堪言。台南市長黃偉哲今（10）日率市府團隊及台水、台電單位說明災後復原進度，並宣布研議災損補助機制，待委員會決議後，今天下午公布補助辦法。

針對居民關切的補助問題，黃偉哲表示，天然災害所造成的民宅損害，依法難以動用公務預算補貼，市府目前研議比照過往「0206地震」的善款基金，轉作危機救助用途，盼透過委員會討論制定可行補助辦法，預計待決議後對外公布。

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在電力恢復方面，台電對於災戶缺電之苦表達歉意之外，並指出，溪北地區主幹線與部分岐線預估恢復約8成供電，其餘偏遠或末端地區則預計須待至明（11）日深夜才能逐漸全面復電。台電動員各地「螞蟻雄兵」至少上百名「小電」人力投入末尾端搶修作業，全力加快進度。

對於民眾灌爆市長臉書表達不滿，黃偉哲表示理解，「民眾有情緒是正常的，就算權責不在市府，大家要罵我們，我們也願意承擔。」他也替第一線辛勞的台電人員緩頰，「他們那麼努力還要不斷道歉，真的讓人很心疼。」

媒體詢問提及災區已連續放假4天，是否影響復原效率？黃偉哲坦言，每次決定停班停課都相當艱難，「因為不同立場、需求各異，但安全永遠是第一考量，盼社會多些體諒。」

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