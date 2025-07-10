丹娜絲颱風》風雨無阻警民合力排除倒樹 恢復山區唯一通路

樹木倒伏橫在台中市和平區七棟寮產業道路中央，完全阻斷雙向交通。（民眾提供）

2025/07/10 12:35

〔記者歐素美／台中報導〕丹娜絲颱風過境後，連日大雨導致山區土石鬆動、樹木不堪重負。台中市和平區烏石坑巷長青橋往七棟寮、接近苗圃生態園區前的產業道路叉路口，昨晚7點多，一棵高達10公尺的路樹突然倒塌，伴隨大量落石橫亙於七棟寮產業道路中央，完全阻斷雙向通行，造成居民返家受阻。

和平警分局雙崎派出所所長詹傑勛與警員賴泰宏獲報後，第一時間趕抵現場，發現該路段為山區居民通往山下的唯一聯絡道路，嚴重影響民眾出入，員警立即執行交通管制，同時向附近居民商借鏈鋸，與居民合力將倒塌樹木分段鋸斷，徒手搬運清除樹枝與落石，歷經近半小時的努力，終於成功排除障礙，讓受困的民眾得以順利返家。

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另昨天下午3點左右，和平區東崎路一段17.4K也有發生巨大落石阻礙交通，員警立即交通疏導保護用路人安全，並通知和平區公所派員處理，目睹民眾紛紛表達感謝之意。

和平警分局長施永昭表示，山區因天候影響容易發生樹倒或落石情形，呼籲用路人行經相關路段時務必提高警覺，尤其夜間視線不佳，更應減速慢行，若發現災情應立即撥打110或1999通報，以利警方及早掌握、迅速處置，確保民眾生命財產安全。

樹木橫在台中市和平區七棟寮產業道路中央，阻斷交通，員警趕往處理。（民眾提供）

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