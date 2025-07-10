淋濕蔬菜別急著放冰箱！ 專家直授保鮮3+1步驟

連日大雨菜市場的青菜容易被打濕，只要注意控制濕度、溫度，濕漉漉的菜買回家也不用怕。（資料照）

2025/07/10 12:11

〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲颱風外圍環流讓台灣多處天氣「濕答答」，不少傳統菜市場還是露天，即使撐著大陽傘，部分蔬菜仍易被雨淋濕，農業部桃園農改場指出，民眾買菜回家後可先用布輕擦蔬菜葉面，之後再連同1-2張餐巾紙放到保持開啟的袋中，並放在冰箱的蔬果保鮮層存放，可保持3天不壞。

風災後台北批發市場目前菜價仍平穩，每公斤平均交易價32.5元，但蔬菜到貨量今明顯減少，僅977噸，較常日1300噸減少逾4成，雖然菜價平穩，但連日大雨，傳統市場蔬菜多少被打濕，蔬菜專家、桃園農改場副研究員林禎祥表示，送到市場的蔬菜，農民通常都已經初步挑選過，去除損傷的菜葉後才會上架，但難免受天氣影響導致蔬菜含水率高，消費者常以為難保存，只要注意濕度、溫度，雨天買菜也不用怕。

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林禎祥指出，民眾買到淋濕的蔬菜後，回家不要急著放進冰箱，第一步是拿乾淨的布巾輕輕擦拭葉片表面，讓葉片表面相對乾燥，接著才放進袋中，但袋口須保持開啟，讓濕氣可逸出；蔬菜放入袋中時，部分葉片葉梗仍跟袋面有接觸，這些接觸之處濕氣不易散，可在蔬菜接觸袋面之處放1-2張餐巾紙，協助吸收濕氣與控制濕度，再放入冰箱蔬果層，就可保鮮。

林禎祥表示，該方式可應用在瓜果類等蔬菜，但若是洋蔥等根莖類蔬菜，在乾燥室溫保存即可，放在冰箱中反而易長鬚根或腐爛，至於辛香料的老薑，因老薑的表皮已經皮質化，直接放在室溫乾燥即可。

林禎祥提醒，即使可延長保鮮，但所有農產品一定要趁新鮮吃，建議煮夫煮婦還是趕快烹調後送入肚皮為安。

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