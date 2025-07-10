新北「都更二箭1.0」已核准54件 公益空間3.1萬坪可供公托、社宅

新北市都更二箭1.0截至今年7月3日止，共54件取得核准，約有54公頃土地將進行更新。圖為空中鳥瞰永和大陳單元。（新北市城鄉局提供）

2025/07/10 12:16

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市政府自2019年7月起推動都更二箭1.0「主幹道沿線都更」，城鄉發展局長黃國峰指出，2年共計68件申請符合資格，市府給予4年整合時間，截至今年7月3日止，共54件取得核准，約有54公頃土地將進行更新，預計可提供3萬1000坪的公益空間，部分規劃為公共化幼兒園、公共托老中心、公共托育中心、社會住宅、活動中心等。

新北市城鄉局指出，「都更二箭1.0」取得容積加給核准的54件，分別為板橋14件、中和9件、永和7件、三重6件、新店6件、土城5件、新莊4件，汐止、林口、樹林各1件，核准熱區不乏人口稠密區主幹道沿線；申請都更二箭1.0須捐贈容積加給比例50%的容積樓地板面積給市府作為公益設施，這54件中有40件捐贈實質公益空間，包含公幼、公托、社宅、活動中心、身心障礙者社區式日照設施等，面積約2萬5000坪，空間價值約125億元。

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此外，城鄉局說，另有14件應捐贈公益設施面積約6000坪，以折算代金繳納，預計收入約30億元，市府將統籌分配運用。

城鄉局補充，市府於2021年7月4日推出2.0升級版「新北市政府辦理跨街廓都市更新容積調派專案計畫」，目前已有4件申請，盼藉此計畫整合大面積都更與小面積危老基地，將臨路條件差的危老基地建築容積調派到臨主幹道的大面積基地，市府藉此無償取得小面積危老基地，並且將其變更為公設綠地；計畫已展延至明年12月24日，相關資訊可至都市更新處網站「服務專區─都更審議專區」查詢。

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