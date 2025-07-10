美濃黃蝶翠谷生態保育運動30週年 「祭蝶儀式」7/12登場

去年美濃黃蝶祭「祭蝶儀式」現場。（圖由高雄市客委會提供）

2025/07/10 11:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年是黃蝶翠谷生態保育運動30週年，也是美濃黃蝶祭邁入第25屆，高雄市客委會表示，今年祭典以「立」為主題，重頭戲「祭蝶儀式」將於12日在美濃黃蝶翠谷舉行，象徵30年來農村深耕的歷程。

從反水庫運動起始，美濃愛鄉協進會與美濃八色鳥協會30年來持續舉辦黃蝶祭，結合環保、社區行動、文化傳承，已成為台灣深具指標性的環境藝術節之一。

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高雄市客委會多年來支持參與黃蝶祭，主委楊瑞霞指出，「黃蝶祭」當年源自反水庫運動，歷經30年，已逐漸轉型為關注農村永續、客家文化與青年返鄉的文化平台。

黃蝶祭今年祭典以「立」為主題，3大主題活動為立身、立地、立美濃，7月12日至13日為黃蝶祭主活動日，12日上午9點半於美濃黃蝶翠谷舉行「祭蝶儀式」，融合客家八音、生態祭文與文學朗誦，返鄉作家劉崇鳳將召集在地青年，以舞蹈劇場形式新創詩文歌舞，重新詮釋鍾鐵民以客語書寫的詩作〈揚葉仔飛歸來〉，歡迎民眾參加。

黃蝶祭系列活動還涵蓋生態觀察、感官療癒與手作實作等，如「趴溪看魚」帶領學員走入溪流，近距離觀察水中生物；「野花草觀察」、「蝙蝠洞體驗」、「賞蝶賞鳥導覽」則從在地物種與微觀生態出發。

為紀念鍾理和110歲冥誕，7月13日下午3點「大地書房音樂會」將於鍾理和紀念館登場，邀請林生祥、戴曉君等音樂創作者演出；此外，12日於美濃雙溪熱帶樹木園、13日於鍾理和紀念館，各有1場生態綠市集。

廣興國小師生進行「黃蝶怎麼了」活動。（圖由高雄市客委會提供）

2025黃蝶祭志工培訓營。（圖擷自美濃黃蝶祭臉書粉專）

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