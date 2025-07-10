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    學校提供愛心球具給民眾 全教總：停止盤點勿加重學校負擔

    全教總今發聲明，要求停止盤點此行政工作，勿加重學校負擔，否則勢必衍生諸多亂象。（資料照）

    全教總今發聲明，要求停止盤點此行政工作，勿加重學校負擔，否則勢必衍生諸多亂象。（資料照）

    2025/07/10 11:46

    〔記者林曉雲／嘉義報導〕教育部長鄭英耀昨（10）日在全國教育局長會議中指示體育署，於2週內盤點中小學學校提供球具給社區民眾使用，今日再說明，給民眾使用的愛心球具和學生使用的球具不同，學校也不負保管責任。全國教師工會總聯合會今日發聲明質疑與反對，理事長侯俊良表示，如果要直接發球具給學校，即應停止盤點此行政工作，很多學校正忙於整理颱風後受災校園，不應再加重學校負擔，全教總反對脫離現實的政策指示，要求施政回歸改善教育環境，否則勢必衍生諸多亂象。

    侯俊良指出，此項政策看似以促進全民健康為出發點，卻未充分考量學校的實際運作負擔與資源限制，恐將對教育現場造成嚴重衝擊。

    侯俊良表示，開放學校球具供社區使用，將大幅增加學校的維護與管理負擔，學校的運動設施與球具主要用於學生體育課程與課外活動，經費已相當有限，若開放給社區民眾，球具的損耗速度將加快，學校需頻繁維修或更換設備，政策卻未提及相關的經費補助或配套措施，學校如何在既有預算下承擔額外的支出？此舉無異於將公共責任轉嫁給學校，犧牲教育資源來服務民眾，本末倒置。

    侯俊良強調，此一政策亦缺乏明確的管理規範，恐引發安全與責任問題，社區民眾使用學校設施時，若發生意外或球具損壞，責任歸屬如何釐清？學校是否需承擔額外的法律風險？沒有任何支持協助，卻要求學校承擔繁重的執行責任，學校現場一定失望與炸鍋，推廣全民運動值得肯定，但不應以犧牲學校利益為代價，呼籲政府應正視學校的實際困境，積極以務實態度規劃解決教育現場濫訴、校安等教育人員關心的問題。

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