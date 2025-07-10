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    基隆垃圾車換新妝 濃濃藍色海洋風

    基隆市環保局將把傳統的黃色垃圾車彩繪換妝，新垃圾車充滿濃厚海洋風情。（記者俞肇福攝）

    基隆市環保局將把傳統的黃色垃圾車彩繪換妝，新垃圾車充滿濃厚海洋風情。（記者俞肇福攝）

    2025/07/10 11:42

    〔記者俞肇福／新北報導〕基隆市環保局今天（10日）上午於環保局仁愛區清潔隊部展示充滿海洋風情「藍色清潔車」，新車的車身彩繪基隆市漁產黑鯛、鎖管與湛藍的海洋，垃圾車的收垃圾播放音樂，則由基隆視障鋼琴家許哲誠重新詮釋《給愛麗絲》與《少女的祈禱》兩首經典旋律。基隆市副市長邱佩琳表示，此次改版展現環保、兼具美感，提升城市質感。

    邱佩琳指出，清潔車彩繪計畫源自2024年10月「基隆i-Voting」公共參與平台，民眾在平台上表示建議傳統的「黃色垃圾車」能彩繪，溶入基隆山海特色設計，環保局據此結合在地特色，設計垃圾車外觀與音樂系統，落實共創理念。她特別感謝許哲誠跨界支持，讓清潔車不只是維護市容，更成為城市文化的移動畫布。

    環保局長馬仲豪指出，本次彩繪設計以海洋為主題，融入基隆市魚「黑鯛」與在地常見魚種「鎖管」、「煙仔虎」，搭配流動海浪與悠游魚群線條，呈現清新、動感風格。車體並加裝反光材質，在提升辨識度的同時，也兼顧夜間行車安全與視覺美感。

    馬仲豪補充，環保局目前3．5噸垃圾車共有80輛，除了這次3輛垃圾車已經完成彩繪外，剩餘的垃圾車扣除淘汰車輛，其餘將逐年編列預算彩繪。

    基隆市環保局將把傳統的黃色垃圾車彩繪換妝，清潔隊員開心比讚。（記者俞肇福攝）

    基隆市環保局將把傳統的黃色垃圾車彩繪換妝，清潔隊員開心比讚。（記者俞肇福攝）

    基隆市環保局將把傳統的黃色垃圾車彩繪換妝，新垃圾車充滿濃厚海洋風情；基隆市副市長邱佩琳（圖前排右四）與環保局長馬仲豪（圖前排右三）與鋼琴家許哲誠（穿灰色T）、環局人員合影。（記者俞肇福攝）

    基隆市環保局將把傳統的黃色垃圾車彩繪換妝，新垃圾車充滿濃厚海洋風情；基隆市副市長邱佩琳（圖前排右四）與環保局長馬仲豪（圖前排右三）與鋼琴家許哲誠（穿灰色T）、環局人員合影。（記者俞肇福攝）

    基隆市環保局將把傳統的黃色垃圾車彩繪換妝，新垃圾車充滿濃厚海洋風情；圖為在地魚種-黑鯛。（記者俞肇福攝）

    基隆市環保局將把傳統的黃色垃圾車彩繪換妝，新垃圾車充滿濃厚海洋風情；圖為在地魚種-黑鯛。（記者俞肇福攝）

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