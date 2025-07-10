雨還沒下完！南部今恐有豪雨以上雨勢 天氣週六才好轉

定量降水預報6小時預報圖。（圖由中央氣象署提供）

2025/07/10 11:07

〔記者林志怡／台北報導〕低氣壓與西南風影響持續，今日中南部地區仍將大雨不斷。中央氣象署指出，今天各地天氣仍然不穩定，尤其南部、台東地區須慎防豪雨以上強降雨，中部則有機會出現豪大雨，北部山區在中午過後也將有較大雨勢出現，但入夜後雨勢會稍有趨緩，但天氣真正好轉要等到週六之後。

中央氣象署預報員李孟軒指出，目前中國華南至台灣東部海面仍是低壓帶，且低壓南側的對流雲系發展旺盛，有部分被西南風帶入台灣，導致雲林以南至台東目前有明顯的雲系，並有短延時強降雨。

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截至今日上午，部分地區時雨量達40毫米，且台東大武、屏東山區累積雨量已超過350毫米，台南、高雄累積雨量也已經達到200毫米以上，且台東、屏東山區24小時累積雨量已經達到500毫米，達到超大豪雨等級。

李孟軒指出，今日台灣持續受到低壓帶與西南風影響，各地將持續有雨，今日上午8時至下午2時，雲林以南、台東地區雨勢最為明顯，南部、南台東6小時雨量可達70毫米；下午南部與台東降雨持續，其他地區也開始出現短暫陣雨，北部山區中午過後有較大雨勢。

今晚至清晨降雨有機會稍微趨緩，其中又以北部地區空擋較多，但中南部明日清晨受到西南風與陸風輻合影響，仍有降雨發生，且因明日低壓帶影響持續，白天仍會有較明顯的降雨出現，天氣一直到週六、太平洋高壓增強後才會明顯好轉，但下週一水氣將再度增加。

李孟軒提醒，今日各地天氣仍然不穩定，尤其南部、台東地區需慎防豪雨以上強降雨，中部則有豪大雨，且近期適逢大潮期間，低窪地區務必注意潮位，山區則需注意連日降雨造成的土石坍方。

重點提醒。（圖由中央氣象署提供）

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