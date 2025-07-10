獨家》新竹市殯儀館雨中停電 喪家摸黑怒批市府反應慢

新竹市殯儀館疑因雨勢不斷，今天一早突停電， 喪家摸黑辦告別式。台電人員隨後趕來修復，已在上午10點5分復電。（讀者提供）

2025/07/10 11:22

〔記者洪美秀／新竹報導〕受颱風外圍環流影響，新竹市從昨天到今天凌晨雨勢不斷，除各地傳出零星排水溝及低窪地區積淹水情形，就連殯儀館今天一早也突然停電了。喪家一早摸黑辦告別式，整個殯儀館一片漆黑，陰森森的感覺讓家屬更加悲慟，也怒批市府反應不及，讓喪家在黑暗中進行各種追思法會和儀式，更批為何殯儀館沒有備用電源，也擔心冰櫃內家人的遺體，更怒斥市府推給台電就沒事了，實在消極又誇張。

市府表示，是因台電突斷電造成殯儀館停電，台電人員獲報後已緊急來搶修，大約10點05分復電，殯儀館停電不到2小時，殯儀館冰櫃並未受到影響，市府人員也及時協助家屬及喪家處理法會及告別式事宜。

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有民眾投訴指稱，從昨天開始下豪雨後，殯儀館四周不是積水就是水不斷湧入告別式會場，今天一早不到9點也突然停電了，不少喪家是在摸黑的情況下舉辦法會及追思告別儀式，整個殯儀館黑漆漆及陰森森，但卻無相關人員告知情況，只說已通知台電復電，但殯儀館這麼重要的地方，居然沒有備用電源，讓喪家僅能靠一盞小燈辦法會及告別式，市府推給台電，難道市府就沒責任嗎？喪家都是新竹市民，市府的反應及處理態度讓喪家很不滿意，且對殯儀館沒有備用電源感到不可思議，甚至要喪家自己想辦法，大家都已很悲傷了，卻還要為這種事向市府反映，真的讓人氣憤。

新竹市殯儀館疑因雨勢不斷，今天一早突停電， 喪家摸黑辦告別式，怒批市府反應慢，讓家屬氣炸。（讀者提供）

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