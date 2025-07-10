台灣2030年溫減28％能達標？ 環團：再生能源政策環評 高耗能產業退場

監督施政聯盟召集人陳椒華呼籲經濟部，應先做能源政策環評後，再訂定行動方案與召開公聽會。（記者黃宜靜攝）

2025/07/10 10:57

〔記者黃宜靜／台北報導〕環境部提出2030年減碳目標為28％加減2％，今（10日）舉行第三期溫室氣體減量行動方案公聽會，廣徵各界意見。環團於會前召開記者會，抨擊能源部門不應倚重天然氣發電，減碳成效有限，且佔比高達51%的製造部門只訂定18%減碳量，嚴重落後全國目標28%，呼籲經濟部調整產業結構，再生能源先進行政策環評，讓高耗能產業瘦身退場，加速工業淨零轉型。

監督施政聯盟召集人陳椒華指出，立法院今年初通過決議，經濟部應於3個月內針對天然氣、風電及光電等再生能源開發，先進行政策環評，然至今仍未見經濟部提出政策評估說明書。她質疑：「是想要規避政策環評，直接透過公聽會通過？」呼籲經濟部應先進行政策環評後，再訂定行動方案與召開公聽會。

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監督施政聯盟副召集人陳憲政表示，政府高喊2050淨零碳排，卻不斷規劃、開發天然氣接收站，稱天然氣發電僅為過渡能源，但天然氣屬高碳排化石能源，犧牲海洋環境外，也可能使淨零碳排目標無法達成，讓過渡能源大到變成無法過渡的能源，呼籲政府，重新盤點、公布台灣未來10至30年的天然氣供需量變化路徑預估，並針對天然氣政策進行政策環評。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，在整體碳排中貢獻51％的製造部門，規劃未來5年減碳18％，但製造部門從2006年至2024年投入約1100億元，19年來累計減碳約1859萬噸CO2e，每年平均減碳量97.84萬噸，相對於製造部門2022年時的碳排147.6百萬噸CO2e，每年平均減碳0.6％。若無新的減碳作法，未來5年能減碳3-5％就不錯了，建議碳排總量管制儘速上路，提供誘因輔導業者「瘦身」轉型，尤其鋼鐵、石化、紡纖、水泥、成熟半導體製程等傳統產業。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，政府近年不斷擴張高碳排的燃氣設施，2024年燃氣發電已占台電火力發電溫室氣體排放量的37.5%，應將過時的「增氣減煤」，轉向到更積極的「節能、綠能 汰氣、煤」。如：用電需求不該每年成長2.1%，而應以用電零成長、負成長為目標；2030年地熱目標，應回復去年能源署將提出的3.4GW，而非本次會議資料的1.2GW。

環團表示，能源部門不應倚重天然氣發電，減碳成效有限，且佔比高達51%的製造部門只訂定18%，嚴重落後全國目標28%。（記者黃宜靜攝）

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