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    建臺高中分科測驗報名烏龍 苗栗縣教育處：8名考生受影響最大

    苗栗縣教育處長葉芯慧今日受訪表示，縣府一直在協助，當務之急是考生穩定下來，以利明後天考試。（記者林曉雲攝）

    苗栗縣教育處長葉芯慧今日受訪表示，縣府一直在協助，當務之急是考生穩定下來，以利明後天考試。（記者林曉雲攝）

    2025/07/10 10:54

    〔記者林曉雲／嘉義報導〕苗栗私立建台高中弄錯分科測驗考生集體報名之考試科目，苗栗縣教育處長葉芯慧今（10）日在全國教育局長會議受訪表示，苗栗縣政府一直在協助，因為學校疏失影響23名考生，其中8名考生影響最大，包括5人應考生物科卻漏報名、3名考生應考數學科卻漏報名，明天就要考試，當務之急是讓考生穩下心來好好考試，後續縣府會專人介入輔導和協助大學科系選填。

    葉芯慧表示，因學校內部行政疏失，導致部分學生未能成功報名原預定參加的分科科目，縣府一直在幫忙和協助，以維護學生權益為最優先，積極協調補救，近期與教育部、大考中心持續協調，雖然難以變更考試制度，但持續爭取學生權益與輔導資源支援。

    葉芯慧表示，現在最重要的當務之急是穩定學生情緒，以利考場發揮，鼓勵學生把握目前可參加的科目，全力以赴發揮實力，後續縣府將派專人提供升學選填建議、志願序輔導與個別諮詢服務，協助學生在科目不足的情況下，仍能找到合適的升學出路。

    至於行政責任追究部分，葉芯慧表示，私立建台高中是教育部國教署主管，會後將配合深入調查學校疏失環節，釐清問題和追究責任。

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