高雄暑假開辦犬貓免費課程 學會技能認證換好禮

動保處暑假開辦寵物免費課程。（記者陳文嬋攝）

2025/07/10 10:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市動保處暑假開辦「好伴狗狗OutDog GoGo認證課」，推出寵物急救CPR等7堂課程，民眾學會犬隻急救等技能，獲得好伴時數換取優惠；犬隻也獲頒市府證書，未來優先參與系列活動。

課程由7月19、26日「泳汪直前狗狗游泳課」打頭陣，協助旱鴨子犬隻學會游泳；8月16日推出「酷夏狗貓熱衰竭與寵物急救CPR」課程，由獸醫師分享預防貓狗中暑對策，以及發現中暑徵兆因應方式。

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9月21日國家防災日邀請到高雄具有國家人道搜救隊能力分級認證的搜救犬隨隊獸醫師，教導民眾準備狗貓防災急救包與外傷處理教學；11月推出戶外犬路徑探索演練，親近大自然外，實地驗收整體成果。

動保處表示，民眾學會犬隻急救等技能，將獲得好伴時數，累積滿4小時，可取得好伴卡，換取年度狂犬病疫苗免費施打、寵物登記施打及高雄好伴空間優惠，包括用餐折抵或贈送零食等；犬隻參加認證課程，將獲頒市府證書，未來可優先參與好伴系列活動，如坐捷運、看電影等，目前規劃中。

農業局長姚志旺表示，動保處舉辦好「伴bàn」講座等，讓民眾透過好「伴bàn」卡認證系統，與寵物享受獨一無二遊程體驗，今年更規劃Outdoor型好伴狗狗課程，以多元有趣課程，落實飼主責任，打造友善寵物環境。

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