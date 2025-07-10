豪雨不斷山區溪流滾滾 古坑深夜撤離80人

連日豪大雨古坑山區溪流黃水滾滾，令人怵目驚心。（圖由民眾提供）

2025/07/10 11:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕受到低壓帶及西南風影響，雲林連日豪雨，農村發展及水土保持署發布古坑有12條土石流潛勢溪流達黃色警戒，古坑鄉公所災害應變中心一級開設，指揮官、古坑鄉長林慧如依相關資料進行預防性撤離華山等4村土石流保全戶，截至今（10）日上午共撤離約80人。

古坑山區連續降雨多日，尤其7月8、9日2天雨勢滂沱，山區主要溪流華山村的華山溪、科角溪，草嶺竹篙水溪，桂林大湖口溪支流等野溪，因大雨水勢驚人黃色泥水滾滾，令人怵目驚心。

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農村水保署根據氣象署風雨資料昨天下午發布雲林山區12條溪流達黃色警戒，古坑鄉公所土石流災害應變中心1級開設，林內鄉2級開設，縣府也在下午5點半二級開設，縣長張麗善率領水利處、消防局、民政處、交通工務局、社會處等相關局處到古坑鄉公所了解及商討相關對策。

鄉長林慧如表示，公所昨天下午即針對華山、草嶺、桂林及樟湖等4村土石流保全戶進行預防性撤離，截至今天上午共計撤離約80人，其中有37人安置在劍湖山大飯店。

村民說，山區雨勢很大還好都是一陣一陣，原本停電、斷水，電力陸續恢復，但仍沒有水，昨天晚上7點多接到要撤離通知，看到溪水滾滾會怕，也擔心交通中斷，所以東西趕緊收一收撤離，住在飯店也比較安全。

華山村民表示，住在河邊聽到溪水湍急聲整夜都不敢睡，擔心土石崩塌。

撤離村民安置在劍湖山大飯店。（記者黃淑莉攝）

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