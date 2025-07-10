高雄男買小吃驚見劇毒「藍環章魚」！ 吃下去急催吐送醫

高雄一名男網友昨（9）日在臉書社團發文，貼出一盒芥末章魚照片，表示其中一隻章魚身上看起來有劇毒品種「藍環章魚」的圓形紋路。（取自「爆廢公社公開版」）

2025/07/10 11:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高雄一名男網友昨（9）日在臉書社團發文，貼出一盒芥末章魚的照片，表示其中一隻章魚的身上，看起來有劇毒品種「藍環章魚」的圓形紋路。他也立刻催吐並前往醫院。醫生則表示，只能先休息觀察，讓身體自行代謝掉。

原PO昨日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示：「買了一盒芥末章魚吃了幾口後，看了一眼，怎覺得這章魚腳很像新聞上的藍環章魚呢？雖然店家說一切沒問題，符合食安法。」文章一出，立刻引發熱議，不少網友留言認為他吃下肚的，極可能就是「藍環章魚」。

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對此，原PO也在留言區更新狀況，表示自己已緊急催吐並送醫。回想吃下去的感覺，好像嘴唇有點發麻，也不確定是否因章魚所致，還是自己太緊張所引發。他坦言自己當下嚇壞了，沒特別注意病情，只關心能不能正常呼吸。送醫後，醫生則表示，僅能靠人體自行代謝，建議觀察自身狀況；若無呼吸困難等異常，應無大礙。

原PO表示，事後已聯繫販售芥末章魚的店家，對方回應表示，其供貨商所提供的資料及檢測報告皆顯示產品符合台灣食安法規。不過，原PO仍將章魚冰存於自家冰箱，以備後續檢驗或其他用途。

藍環章魚（Blue-ringed octopus）是體型小巧、外觀鮮豔的海洋生物，主要分布在太平洋與印度洋地區，包含台灣附近海域。牠們的身體表面會出現明顯的藍色圓環，特別在受到威脅或刺激時更為明顯。藍環章魚體內含有極強的神經毒素「河豚毒素」（Tetrodotoxin），即使是極微量也可能導致人類呼吸麻痺、肌肉癱瘓，甚至死亡。目前並無特效解毒劑，因此一旦誤食或被咬傷，必須儘速就醫並進行支持性治療。

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