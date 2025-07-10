丟掉舊物助拋劈腿戀人，陽明交大和普渡合作論文刊國際期刊。（陽明交大提供）

2025/07/10 10:49

〔記者林曉雲／台北報導〕戀人劈腿而分手，丟掉共同物品有助於寬恕。國立陽明交通大學心智哲學研究所副教授Christopher Jude McCarroll（中文名游尚愷）與美國普渡大學學者Marta Caravà合作研究，發表「不受束縛的寬恕：延伸道德過程中的情感、記憶與物質」論文指，丟棄與過往傷痛有關的物品，有助於寬恕對方的過錯，讓心裡更快釋懷，該篇論文成功刊登於國際哲學期刊「Synthese」。

一段關係因背叛而告終，面對滿屋子承載回憶的物品，如定情信物、合照、共同購買的傢俱，很多人常不知該如何處理？該研究論文挑戰「傳統認為寬恕是單純內在心理活動的觀點」，主張寬恕也是一種延伸性的過程，涉及人與物質環境的互動，包括那些引發記憶的物品與空間 。

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論文指出，寬恕的關鍵在於降低對加害者的強烈負面情緒，通常涉及一種選擇性的記憶調整，只保留「要點記憶」，主動遺忘那些細節性的、情緒張力高的片段，透過這樣的機制，人們得以用更平靜的心情回顧過去，而不是反覆陷入情緒的漩渦。

物品扮演什麼角色？論文認為，認知與情感不必然受限於大腦，也延伸至物質世界，某些物品具有記憶喚起性，為了調節情緒，可保留那些帶來正向記憶的物品，遠離或丟棄那些令人痛苦的物品，這樣的行為不只是單純的整理或清掃，而是透過主動建構日常的物質環境，有意地讓某些記憶線索不再出現，達到「線索依賴性的遺忘」，進一步推動寬恕的可能。

不過，Caravà 與McCarroll也特別區分「寬恕與放下」兩者的不同，寬恕是一個有意識的道德決定，意圖改變對加害者的態度，甚至可能修復受損的關係；放下通常傾向於個人的療癒與情緒超脫，未必伴隨原諒的意圖，兩者都能帶來心理上的釋放與緩解，但其道德意涵與人際後果卻截然不同。

陽明交大心智哲學所副教授Christopher McCarroll與普渡大學學者合作論文指，丟掉舊物助拋劈腿戀人。（陽明交大提供）

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