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    首頁　>　生活

    大雨狂下！7/10停班停課一覽（不斷更新）

    中央氣象署表示10日天氣相當不穩，中南部可能發生大雨或豪雨，南部則有機會出現豪雨以上的強降雨。（資料照）

    中央氣象署表示10日天氣相當不穩，中南部可能發生大雨或豪雨，南部則有機會出現豪雨以上的強降雨。（資料照）

    2025/07/10 11:35

    上稿時間：10:44 更新時間：11:35

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受到低壓帶及西南風影響，易有對流發展造成強降雨，今天（10日）是天氣最不穩定的一天；本報為讀者整理今停班、停課資訊。

    雲林縣

    古坑鄉草嶺國小停班停課

    嘉義縣

    六腳鄉立托兒所停課、布袋鎮立托兒所停課、布袋鎮貴林國小停課、布袋鎮新塭國小停課、六腳鄉六嘉國中停課、水上鄉水上國中停課、番路鄉民和國中停課、竹崎鄉竹崎高中停課、水上鄉忠和國中停課、東石鄉東榮國中停課、鹿草鄉鹿草國中停課、東石鄉過溝國中停課、東石鄉立托兒所停課、梅山鄉太興國小停課、義竹鄉過路國小停課。

    台南市

    新營區、鹽水區、柳營區、後壁區、東山區、白河區、北門區、將軍區、學甲區、七股區、西港區、佳里區等12個行政區停班停課

    高雄市

    桃源區、六龜區、那瑪夏區、茂林區、甲仙區等5個行政區停班停課

    屏東縣

    霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉等9鄉停班停課

    台東縣

    達仁鄉、大武鄉、蘭嶼鄉、太麻里鄉多良村等4地區停班停課

    詳細停班課資訊以「行政院人事行政總處」為準。

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