丹娜絲災損持證明 交通部：罰單、駕照等監理業務可緩繳

丹娜絲颱風肆虐台南，造成部分電線桿等電力設施損壞嚴重。（圖由台電台南區處提供）

2025/07/10 10:40

〔記者吳亮儀／台北報導〕丹娜絲颱風過境造成許多風災災損，交通部公路局今天（10日）公布「0706丹娜絲颱風受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施」，受災民眾只要持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具的證明，相關監理業務包括罰單等可緩繳。

公路局說明，受災戶的相關監理業務內容包含「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等，都可展延到今年12月31日前向公路監理機關申辦。

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公路局表示，另外，因颱風致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前一日止；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具的證明文件，按修車日數減免，請民眾在今年12月31日前提出申請。

此外，公路局也提醒，若有受災車輛所有人死亡，親屬辦理車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照者，交通違規案件免罰及積欠汽車燃料使用費免繳，辦理汽機車繼承過戶者免徵該項規費。

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