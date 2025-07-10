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    學校供愛心球具新制惹議 教部：和學生球具分開、學校不負保管責任

    教育部主秘林伯樵今日再說明學校提供愛心球具政策的實施方式。（記者林曉雲攝）

    教育部主秘林伯樵今日再說明學校提供愛心球具政策的實施方式。（記者林曉雲攝）

    2025/07/10 10:24

    〔記者林曉雲／嘉義報導〕教育部長鄭英耀昨（9）日於全國教育局長會議指示，體育署於2週內盤點全國中小學可提供籃球等球具給社區民眾使用情況，引發部分教師團體憂心增加工作而不滿。教育部主秘林伯樵今（10）日再說明，提供給民眾的球具，會由教育部提供經費購置，與學生使用的球具分開，學校也不須保管，而是如同「愛心傘」概念，提供一次性消耗型球類用品如籃球、排球、足球，以鼓勵學生與社區民眾多運動。

    林伯樵表示，教育部長鄭英耀與全國各地方政府教育局處長於去（2024）年全國教育局長會議達成共識，中央和地方共同推動開放校園，以鼓勵全民運動，在經過1年的努力之後，今年全國教育局長會議再進行接續措施，希望提供「一次性消耗型球類用品」，如籃球、排球、足球，鼓勵學生與社區民眾運動，由體育署於2週內進行盤點。

    對於學校及老師擔心「借球」會增加管理負擔，林伯樵表示，給民眾使用的球類不列為學校財產管理品項，性質近似「愛心傘、良心傘」概念，無需登記借還、不必保管追蹤，可放置於球場邊、警衛室等，目的在於提高運動便利性、增進校園使用率與親子互動，教育部將提供基本經費支援，協助購置初期球具。

    台北市教育局副局長陳素慧受訪表示，政策昨日發布後，台北市教師會即來函反映現場執行的實際困難，對人力負擔增加、物品管理風險等表達擔憂。

    陳素慧表示，台北市已開放校園球場與運動場地，假日也開放洗手間、教室外空間，但假日過後，學生需清掃公共區域，北市亦在考慮編經費給學校聘清潔公司協助處理，若借球由警衛室放置管理，則需調整保全合約內容，保全費用是由教育局補助，依校園面積與樓層數配置而定費用，保全責任需明確界定，避免加重校方行政負擔。

    陳素慧說，在2週內盤點運動器材應可行，但需搭配配套措施，例如將民眾使用與學生教學器材「分軌管理」，民眾使用為額外補助購置球具，學生使用維持現有教學用具，不受週末損壞或遺失影響；而對於遺失或損壞情況，建立簡易通報或補充機制，如定期補貨、設置回收籃，台北市因學校密度高，保全與清潔費用壓力大，希望中央在新措施推行時，提供穩定經費來源，允許地方彈性使用班級業務費，協助學校洽談保全及清潔合約。

    台北市教育局副局長陳素慧（左一）受訪說明，北市長期開放校園，提供的愛心球具要和學生球具要分開處理等配套措施。（記者林曉雲攝）

    台北市教育局副局長陳素慧（左一）受訪說明，北市長期開放校園，提供的愛心球具要和學生球具要分開處理等配套措施。（記者林曉雲攝）

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