苗栗建臺高中23生報錯考科 校方坦承行政疏失

私立建臺高中。（資料照）

2025/07/10 10:47

首次上稿 09:55

更新時間 10:47

〔記者彭健禮／苗栗報導〕114學年大學分科測驗將於11、12日舉行，苗栗縣私立建臺高中竟發生校方行政疏失，把23名學生考科集體報錯的離譜情形。縣府、立委、議員緊急介入協助，向教育部、大考中心溝通，惟大考中心於今（10）日公告，為維護整體試務的公正性與安全性，並考量3萬9千多名考生的公平性，試務單位仍需依簡章規定辦理。

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對此，建臺高中校方坦承是學校行政疏失，並向受影響的學生致歉，如今大考中心已公告依簡單規定辦理，校方已就學生考科進行盤點與輔導，及未來志願填寫等後續升學輔導與心理支持。有考生得知學校報錯考科的當天，整晚睡不著覺，表示準備了一年卻考的不是準備的科目，只能硬著頭皮應考了。

經了解，建臺高中有27名學生參加分科測驗，校方替學生集體報名時，拉錯Excel表格，誤用去年分科報名表格，導致23名學生出現考科報錯情況，有的文組生歷史沒報到，卻報了生物科，有的理組生數學甲沒報，卻要考歷史。且校方、學生都錯過了6月18到20日的最後確認時間，到7月8日收到大考中心的簡訊才得知科目報名出了問題。

縣議員曾玟學於8日接獲相關陳情後，透過立委吳沛憶委員協助此案件。此事件於9日也在社群平台Threads被PO出，縣長鍾東錦也指示全力協助，縣府教育處長葉芯慧於9日在嘉義參與會議時爭取時間向教育部、國教署長官們陳情懇託；立委邱鎮軍也與教育部協調，設法讓這群學生能在不違反試務原則下，考回自己選擇的科目。

惟經縣府、立委連日來持續溝通，大考中心於今天一早於官網公告，114分科測驗即將11、12日舉行，計有3萬9190名考生報考。所有各項考試事務皆已準備就緒。倘若臨時新增特定考生之應試考科，須逐一確保試題卷紙、監試試務、考生應考身分確認等相關作業之正確性，將造成闈務及試務之高風險，如有單一環節錯漏，其影響範圍將波及其他考生。

大考中心並說明，考生之報考資料正確性至為重要，攸關各項應試安排。因此，在簡章不同章節皆有提醒，也提供多次得以補正之時間。但該高中於簡章規定得以修正之多個期間內，皆未提出修正。

大考中心強調，考試簡章是考試及各項試務作業的重要依據，全體考生及大考中心皆應 共同遵守。為維護整體試務的公正性與安全性，並考量3萬9千多名考生的公平性，試務單位仍需依簡章規定辦理。

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