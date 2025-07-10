北農45件蔬果農藥超標芥藍菜、辣椒都上榜 銷毀逾1萬公斤

主要不合格品項為芥藍菜、辣椒及雜柑，不符規定之貨品均完成攔截及報廢，其中包含針對高風險農產品進行加強抽驗。（台北市府市場處提供）

2025/07/10 09:55

〔記者孫唯容／台北報導〕台北農產公司6月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留，共計抽驗940件蔬果產品，檢驗結果有45件不符合規定，銷毀重量計10588公斤，主要不合格品項為芥藍菜、辣椒及雜柑，不符規定之貨品均完成攔截及報廢，其中包含針對高風險農產品進行加強抽驗。

台北市第一、二果菜批發市場由市府委託台北農產公司經營管理，為維護民眾食用生鮮蔬果之安全，每日對於進場拍賣之果菜進行農藥殘留之抽驗，並於拍賣前完成並判定檢驗結果。進場果菜凡經抽驗不合格，台北農產公司隨即禁止該批貨交易，並暫停當日供應人其餘供應代號之同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後始得拍賣，如檢驗不合格則報廢銷毀，同時依「台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定停止其供應。

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台北市場處指出，每年補助台北農產公司購買相關檢驗耗材，預計可檢驗量能可達13000件，以防堵農藥超標農產品流入市面。另為有效運用檢驗量能，台北農產公司針對不合格品項進行加強抽驗，將抽驗結果資訊回饋農政單位，並函知違規供應單位改善，同時副知當地縣市政府、農政主管機關進行源頭用藥輔導，落實源頭管理，以有效維護大台北地區食品安全。

市場處也提醒，台灣四季皆是香蕉的產季，惟因季節不同，口感上略為有差異，在台灣主要產區分布於屏東縣、嘉義縣、南投縣、高雄市及台南市，香蕉富含、鎂、葉酸、維生素C、膳食纖維等，是營養豐富的水果，台北市市場處貼心提醒，民眾在選擇香蕉時，應挑選蕉柄呈現黃色且無泛黑或乾枯皺縮、果指飽滿為佳，購買後放在陰涼、乾燥、通風處保存，以延長保存期限。

主要不合格品項為芥藍菜、辣椒及雜柑，不符規定之貨品均完成攔截及報廢，其中包含針對高風險農產品進行加強抽驗。（台北市府市場處提供）

主要不合格品項為芥藍菜、辣椒及雜柑，不符規定之貨品均完成攔截及報廢，其中包含針對高風險農產品進行加強抽驗。（台北市府市場處提供）

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