建台高中報名烏龍未及時更正 大考中心：無法臨時更動

苗栗私立建台高中弄錯分科測驗集體報名考生報名科目，大學入學考試中心今（10）日說明，多個確認及可改正期間，建台高中均未提出改正，為了維護整體試務的公正與安全，無法臨時再改動。（圖擷取自Google）

2025/07/10 09:48

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗明（11）日登場，苗栗私立建台高中弄錯集報考生報名科目，大學入學考試中心今（10）日說明，依考試簡章，集體報名考生必須親自詳實校核「報考資料確認表」之個人報名資料無誤並簽名，考試簡章是全體考生及大考中心皆應共同遵守，大考中心提供多個確認及可改正期間，建台高中均未提出改正，遲至7月8日才以電子郵件申請，為了維護整體試務的公正性與安全性，考量3.9萬名考生的公平性，試務單位需依簡章規定辦理，亦即無法臨時再改動。

大考中心進一步說明，倘若臨時新增特定考生之應試考科，必須逐一確保試題卷紙、監試試務、考生應考身分確認等相關作業之正確性，將造成闈務及試務之高風險，如有單一環節錯漏，其影響範圍將波及其他考生。

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大考中心強調，分科測驗全國有3萬9190名考生報考，編於28個考區、40個分區，1194個試場，所有各項考試事務皆已準備就緒，包括所有考分區所需之考生名冊、座位標示單等，皆已寄達考區承辦大學；各考分區試題本及答題卷（印有考生應試號碼）均已完成裝袋裝箱；除雙北以外，亦已於7月9日起由闈內開始陸續配送至全國各地試場。

大考中心表示，考生之報考資料正確性至為重要，攸關各項應試安排，因此在簡章不同章節皆有提醒，也提供多次得以補正之時間，但建台高中於簡章規定得以修正之多個期間內，皆未提出修正，而是在7月8日開放考生查詢應考資訊及公告試場分配表當日，才以電子郵件請大考中心就該校完成集報之考生中，新增20多名考生報考不同科目。

大考中心詳述建台高中可以改正的時間點包括，若集報考生發現錯誤，在6月5日至17日的報名期間內，皆可由集報高中上網更正；另集報考生如在6月18日至20日之報名資料確認期間，發現報名資料有遺漏需更正時，亦得於此期間由集報高中向大考中心提出更正；另為求周延，大考中心於6月18日，以電子郵件向所有集報高中回傳各校傳輸之報考資料，請各校確認，但在這些可改正的時間點，建台高中均未提出改正。

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