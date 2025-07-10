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    今明南台仍需防豪大雨 週末起天氣回穩回溫

    今明天氣類似，整體大氣仍處於低壓帶環境中，迎風面的南部至台東地區整日容易出現短暫雷陣雨。（資料照）

    今明天氣類似，整體大氣仍處於低壓帶環境中，迎風面的南部至台東地區整日容易出現短暫雷陣雨。（資料照）

    2025/07/10 09:51

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（10日）持續在低壓帶與西南風主導下，各地仍為陰有短暫陣雨的型態，其中南部至台東地區仍有局部豪大雨或豪雨以上降雨，預估明（11日）天氣型態與今類似，要等到週末起，低壓帶逐步遠離、太平洋高壓勢力增強，各地天氣才將趨穩定。

    天氣風險公司分析師林孝儒指出，今明天氣類似，整體大氣仍處於低壓帶環境中，迎風面的南部至台東地區整日容易出現短暫雷陣雨，相較之下，中北部雖也有短暫陣雨，但強度略減，至於背風側的東半部則以零星降雨為主，但午後也要留意熱對流發展可能；氣溫方面，降雨範圍較廣使得高溫略為受抑，各地約26至31度。

    週末起，隨低壓帶逐步遠離、太平洋高壓勢力增強，各地天氣將趨穩定，氣溫也逐步回升，預測高溫普遍約31至34度，午後受熱力作用影響，局部山區都還是有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨，也可能向平地擴展，提醒假日戶外活動，仍需留意午後天氣變化，建議攜帶雨具備用。

    預估下週太平洋高壓偏東，整體勢力偏弱，台灣上空大氣條件仍偏不穩定，地面風場則多為西南風，迎風地區將易有不定時降雨，各地區也都有午後熱對流影響機會；此外，下週後期於南方洋面逐漸有利熱帶系統發展潛在條件，未來可持續觀察。

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