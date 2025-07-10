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    屏縣瑪家雨量逾600毫米冠全台 滿州分水嶺撤離中

    台24線27.4~37.3k德文路口至神山路段預警性封閉中，圖為神山路口。（圖由公路局南區養護工程分局提供）

    台24線27.4~37.3k德文路口至神山路段預警性封閉中，圖為神山路口。（圖由公路局南區養護工程分局提供）

    2025/07/10 09:33

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕因應超大豪雨預報，屏東縣霧台、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子、牡丹、滿州等9個山地與平地原鄉今（10）日停班停課；根據中央氣象署雨量觀測，位瑪家鄉瑪家村的新瑪家測站從昨（9）日0時至今（10）日上午9點10分，累積雨量已達613毫米，居全台之冠；為居民安全，滿州鄉分水嶺部落目前預防性撤離中。

    屏東縣府於昨晚7時成立「0709豪雨」災害應變中心三級開設，全面提升警戒與防範，尤其山區連日來土石含水量幾已達飽和狀態，縣府特別要求各原鄉公所務必注意轄區內土石流狀況，嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，並做好預防性撒離準備，滿州鄉分水嶺今天即展開撤離作業，目前進行中。

    台24線山區屏縣三地門通往霧台鄉路段也實施預警性封閉，公路局南區養護工程分局表示，考量山區降雨集中使土壤含水量較高，土石鬆軟易有落石發生，台24線27.4~37.3k德文路口至神山路段可能有致災風險，潮州工務段已於7月9日晚間11時於該路段實施預警性封閉，將視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。

    滿州分水嶺居民撤離中。（圖由屏東縣政府提供）

    滿州分水嶺居民撤離中。（圖由屏東縣政府提供）

    滿州分水嶺居民預防性撤離中。（圖由屏東縣政府提供）

    滿州分水嶺居民預防性撤離中。（圖由屏東縣政府提供）

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