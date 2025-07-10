大學分科測驗3.9萬人報名 今日下午開放看考場

大學分科測驗共有3.9萬名考生報名，今日下午開放看考場。（記者林曉雲翻攝）

2025/07/10 09:18

〔記者林曉雲／台北報導〕114學年度「大學分科測驗」將於明天（11日）及後天（12日 ）舉行，全國共有3萬9190名考生報名，今（10日）下午2時至4時開放看考場。

大考中心說明，無論考生實際應考日程，均請於今日下午的規定時間內，前往考場查看，其餘時間皆不開放。各考試地點之「試場平面圖」可至大考中心網站分科測驗之「考試訊息」查覽，若考生應試地點為彰化考區彰化師範大學進德校區，為配合於彰師大進德校區辦理之國家考試，查看試場時間調整為今日下午4時至6時，針對於彰師大進德校區應試之考生亦會發送簡訊通知提醒。

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此外，大考中心提醒，考試當日務必攜帶應試有效證件正本，並請提早出門；歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本，應試有效證件正本包括國民身分證、有照片之健保卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證，特別提醒，學生證、無照片的健保卡都是無效證件。

大考中心也提醒，考生除了注意防曬、防中暑並多補充水分外，近日多下大雨，建議攜帶雨具備妥；而考試當日如有發燒或呼吸道症狀之考生，建議全程佩戴口罩，各考分區亦會備有適當數量口罩以供考生需求時使用，考試當日建議考生盡量提早出門，以避開進入考場學校時的人群聚集，另呼籲接送考生的親友，請勿於考分區門口逗留，造成人潮擁擠，以免影響考生應試。

大考中心也說明，大考中心分科測驗之「試務專區」，可查覽包含考生姓名、應試號碼、考區、試場、報名科目、無冷氣試場、考試日程、考試地點等。報名資料中的「聯絡電話」如填寫行動電話號碼者，大考中心將於成績公布當日，發送簡訊通知考生成績。

大考中心表示，試場冷氣屬服務性質，各試場冷氣皆已完成檢測，若考試過程中發生冷氣服務中斷時，監試人員會採取開窗或開電扇等措施因應，考生應繼續應考，且不得以冷氣故障為由要求更換試場或加分。

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