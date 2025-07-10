已核––暴雨再襲！高雄67條土石流警戒 3橋高水位警戒

崇德橋高水位達二級警戒。（民眾提供）

2025/07/10 08:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今（10）日下起短延時強降雨，美濃等4區已達大雨等級，六龜等4區67條土石流警戒，另六龜區等2處大規模崩塌區警戒，市府昨已提前撤離1969人；此外旗山溪、二仁溪水暴漲，旗陽橋等3橋高水位警戒，提醒民眾留意。

氣象署今持續對高雄發布豪雨特報，預報今雨勢可達大豪雨等級，高雄山區目前下起短延時強降雨，美濃、旗山、大樹、田寮區時雨量達40毫米，均達大雨等級，目前雨勢持續中，請民眾注意防災。

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此外，24小時累積雨量以桃源區329毫米最大，其次為茂林區326毫米，那瑪夏區301毫米，即將達到350毫米大豪雨等級。

六龜區、桃源、那瑪夏3區57條土石流紅色警戒，桃源、茂林2區10條土石流黃色警戒，六龜區興龍里1處大規模崩塌區紅色警戒，桃源區1處大規模崩塌區黃色警戒，市府昨晚針對六龜、桃源、那瑪夏、茂林4區撤離1969人。

另外，旗山溪水暴漲，美濃區旗陽橋高水位達一級警戒，二仁溪同樣水位高漲，阿蓮區南雄橋、田寮區崇德橋高水位達二級警戒；沿海地區目前陣風為6至7級，請民眾小心強風。

市區目前降雨中，水利局提前排空25座滯洪池，沿海平地預先布設移動式抽水機，各區公所也預備沙包應變，民眾不可掉以輕心，裝好防水閘門或堆置沙包準備，並遠離海邊與山區易發生土石崩落處。

寶業里滯洪池發揮功能。（記者陳文嬋攝）

旗山區旗陽橋高水位達一級警戒。（民眾提供）

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