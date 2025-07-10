低壓盤據「雨神還不想走」 中南部慎防致災性降雨

「林老師氣象站」發文指出，低壓帶持續盤據，「雨神還不想走！」。（圖擷自臉書）

2025/07/10 08:38

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，由於低壓帶持續盤據，西南風挾水氣影響，今、明兩天大氣不穩定，各地降雨機率仍高，專家形容「雨神還不想走！」並指中南部地區以及東南部山區仍易有大雨或豪雨發生，南部地區甚至會有豪雨等級以上降雨，中南部仍應慎防致災性降雨。至於週六水氣雖會略減，但午後仍會有較大雨勢。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，近日影響台灣天氣的低壓帶及西南風，已逐漸接近尾聲，預估明天後水氣就會開始減少。根據統計昨日連續24小時的累積降雨量，屏東瑪家427mm，台東大武423mm，降雨相當集中且劇烈。

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「林老師氣象站」提到，今日天氣重點，各地降雨機率仍高，天氣相當不穩定，易出現短延時強降雨，中南部地區及東南部山區有陣雨或雷雨，且易有大雨或豪雨發生；尤其是南部地區會有豪雨等級以上降雨發生的機率，山區降雨特別顯著，而其它地區午後亦有局部大雨發生的機率，籲請多加留意。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天西南風挾水氣，「大氣不穩定」，清晨、迎風面西半部有陣雨或雷雨，其中偶有「大雷雨」、伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」現象，中南部應慎防連續多日的致災性降雨，並隨時注意氣象署的即時訊息。

吳德榮表示，週六各地多雲時晴，天氣熱；水氣略減、大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，有較大雨勢。週日晴朗炎熱，要防曬、防中暑，午後山區偶有短暫陣雨或雷雨的機率。至於下週一至週三水氣再增，午後降雨增多。

吳德榮提到，根據最新歐洲模式及美國模式模擬顯示，未來8天内，日本南方海面雖先後有兩個熱帶擾動發展，但位置偏北、已超過台灣的緯度，且各國模式模擬的動向皆有北轉的分量，故對台灣無威脅。不過第9、10天的模擬顯示，台灣東方又有擾動發展，至於是否帶來威脅？模式會再調整，需持續觀察。

氣象專家指出，由於低壓帶持續盤據，西南風挾水氣影響，今、明兩天大氣不穩定。（資料照）

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