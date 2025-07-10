政院今拍板 6年270億強化次世代通訊網路韌性

行政院會今天將通過「次世代通訊科技發展方案」，規劃2025至2030年投入270億元。（法新社檔案照）

2025/07/10 07:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕次世代通訊為賴政府推動的「五大信賴產業」之一，行政院會今（10）日將通過「次世代通訊科技發展方案」，規劃2025至2030年投入270億元，提升自主率、自製率分別為80％，引進國際星系落地至少3家，預估帶動地面設備產值從2024年的2441億元，增加到2030年的3200億元，成長約31％。

根據國科會報告，「台灣5G行動計畫」於2019至2022年推動，投入204億元，2024年台灣通訊產值約1.28兆元，至於在衛星通訊方面，台灣衛星通訊產值穩定成長2023年達2899億元，台廠已初步切入衛星通訊國際供應鏈。

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國科會提出的「次世代通訊科技發展方案」，將透過3大策略重點推動工作，包括促進關鍵應用服務落地、建構實驗網、加速技術研發與試煉、強化產業生態系跨部門協作，加速台灣通訊產業布局。

國科會指出，規劃6年挹注約270億元，引導業界逐步擴大投入，除補足晶片、元件、系統發展缺口外，也將建置驗測平台與場域試煉，協助業界快速接軌國際，並大幅提升投入資源鼓勵部會研提新興科技計畫。

方案同時搭配第三期國家太空科技發展長程計畫，引進國際星系落地至少3家，而台灣自主開發衛星預計發射「2＋4」顆，其中2顆實驗型B5G衛星中的第1顆預計2027年升空，至於與業界攜手研製的4顆衛星最快2029年發射，搭配與亞馬遜旗下網路衛星系統部門Kuiper的合作，打造台灣「星網」。

官員解釋，低軌衛星通訊是6G核心關鍵，其產業鏈包含衛星本體、星系網路、地面站、終端設備、通訊系統、應用服務等次產業，同時兼具國安與民生需求，並有相當大的市場規模。雖然台灣的4G與5G已相當完善，但在偏鄉、海面及高空，地面基地台無法完整覆蓋，勢必依賴低軌通訊衛星。

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