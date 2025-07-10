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    大雷雨轟嘉南高屏、台東 台中以南慎防短延時強降雨

    由於對流旺盛發展，氣象署今晨陸續對嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等5縣市發布大雷雨即時訊息。因低壓帶及西南風影響，氣象署今晨也針對台東及高屏發布超大豪雨、大豪雨特報，目前包含台中以南等11縣市須慎防短延時強降雨。（圖擷自臉書）

    由於對流旺盛發展，氣象署今晨陸續對嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等5縣市發布大雷雨即時訊息。因低壓帶及西南風影響，氣象署今晨也針對台東及高屏發布超大豪雨、大豪雨特報，目前包含台中以南等11縣市須慎防短延時強降雨。（圖擷自臉書）

    2025/07/10 07:17

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕由於對流旺盛發展，氣象署今晨陸續對嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等5縣市發布大雷雨即時訊息。

    今晨6時43分氣象署對台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等4縣市發布大雷雨即時訊息，預估持續時間至8時15分，提醒當地民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

    今上午7時37分氣象署也再針對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，預估持續時間至8時30分。

    此外，因低壓帶及西南風影響，氣象署今晨也針對台東及高屏發布超大豪雨、大豪雨特報，目前包含台中以南等11縣市須慎防短延時強降雨。

    由於對流旺盛發展，氣象署今晨陸續對嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等5縣市發布大雷雨即時訊息。（圖擷自臉書）

    由於對流旺盛發展，氣象署今晨陸續對嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等5縣市發布大雷雨即時訊息。（圖擷自臉書）

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