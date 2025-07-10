南部豪雨警戒！今各地降雨機率仍高 週末多雲到晴好天氣

中央氣象署表示，今天主要雨區稍往南移，預估彰化以南雨勢最明顯。（資料照）

2025/07/10 07:04

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（10日）主要雨區稍往南移，預估彰化以南雨勢最明顯；各地降雨機率仍高，易出現短延時強降雨。

氣象署稱，中南部地區及東南部山區有陣雨或雷雨，且易有大雨或豪雨發生。尤其南部地區有豪雨等級以上降雨發生機率。澎、金、馬及其他地區午後亦可能有局部大雨出現，天氣相當不穩定。

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此外，氣象署今天清晨6時20分發布豪雨特報稱，今天台東縣山區及大武鄉、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、台東縣地區及蘭嶼有局部大雨或豪雨，台中、綠島及金門地區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，各地高溫約27至31度，低溫25至27度。

離島天氣方面，澎湖陰短暫陣雨，26至29度；金門陰短暫陣雨或雷雨，26至29度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，25至29度。

第4號輕颱丹娜絲（DANAS）已於昨天（9日）下午減弱為低氣壓，但受其殘餘水氣與西南風雙重影響，台灣附近天氣不穩定，均有短暫陣雨或雷雨，並易有局部大雨。

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及金門為「普通」等級。

明天（11日）低壓帶影響，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

12日、13日各地為多雲到晴，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午南部地區有局部短暫陣雨。

14日至16日中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 29 24 ~ 28 26 ~ 28 24 ~ 29

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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