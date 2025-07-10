07/10 各報重點新聞一覽

大法官並為司法院長被提名人蔡秋明昨在立法院表示，他不支持廢除死刑，並認為現在判死相當困難。（記者王藝菘攝）

2025/07/10 06:44

自由時報

司法院長被提名人 立院審查 蔡秋明：不支持廢死

憲法法庭去年九月做出死刑有條件合憲的判決，大法官並為司法院長被提名人蔡秋明昨在立法院表示，他不支持廢除死刑，並認為現在判死相當困難；不過，他也說，此案已經判決，除非符合憲法訴訟法要件，人民、政府機關可重新聲請解釋。

請繼續往下閱讀...

詳見司法院長被提名人 立院審查 蔡秋明：不支持廢死。

高鐵延伸宜蘭 環評初審通過 台北到宜蘭28分鐘 經費3500億 工期11年

爭論多年的高鐵延伸宜蘭環評案有重大突破，昨天環評委員提出九項條件，包括旅行時間、生態影響及民眾溝通等，要求開發單位承諾達成後，有條件通過環評初審，送交環評大會審查；鐵道局規劃，高鐵台北站到宜蘭站全程約六十．六公里，行駛時間約廿八分鐘，工期約十一年，經費初估逾三千五百億元。

詳見高鐵延伸宜蘭 環評初審通過 台北到宜蘭28分鐘 經費3500億 工期11年。

法庭稱願悔改 全在演戲 車手獲輕判 轉身竟續騙150萬

男子蔡仁祥前年當詐欺集團車手，拿走被害人八十萬元，法院審理時他除了認罪，並以自己年輕思慮不周、願意悔改為由，請求從輕量刑，一、二審將他輕判九月徒刑，三審繼續幫他「說項」，指蔡坦承犯行還能再減刑，依此撤銷發回更審。未料蔡男認錯悔悟全是演戲，案件上訴三審時，他又當車手騙走一五○萬元，落網後也再次上演認錯戲碼；後案經檢方起訴，具體求處四年以上之刑，台中地院認為蔡的悔悟均為虛假，將他判刑三年八月，併科罰金十五萬元。

詳見法庭稱願悔改 全在演戲 車手獲輕判 轉身竟續騙150萬。

聯合報

川普擬徵藥品關稅200% 公布菲律賓等6國新稅率

美國總統川普延長對等關稅寬限期至八月一日，川普八日說，未來不會延期。他也表示，擬向進口藥品徵收高額關稅，可能高達百分之兩百。

詳見川普擬徵藥品關稅200% 公布菲律賓等6國新稅率。

高鐵延伸宜蘭 環評初審過關

高鐵延伸宜蘭案昨進行環評專案小組第二次初審會議，歷經近六小時審查，交通部鐵道局承諾重新檢核開發涉及的旅行時間、經濟效益等評估，以及強化與沿線居民的溝通作業，決議通過初審，送環評大會討論。

詳見高鐵延伸宜蘭 環評初審過關。

中國時報

市場開放衝擊 政院應多溝通

美國宣布首波對等關稅名單未見台灣，令產業界憂心忡忡。「國安人士」9日強調，賴清德總統每天掌握談判團隊的進度，相較於日韓，台灣「仍在談判，就是好事」；學者蔡明芳則建議，台灣降低非關稅障礙是必然趨勢，行政院應針對開放市場後的可能衝擊與因應，與社會持續溝通。

詳見市場開放衝擊 政院應多溝通。

《刑法》100條伺候藍委 挨轟司法清算

民進黨立法院黨團總召柯建銘認為，國民黨立委涉及內亂罪，待「大罷免」投票結束後，「《刑法》第100條會伺候你」，並稱藍委「死罪可免，活罪難逃」。國民黨立委羅智強9日痛批民進黨就是要用司法清算異己。民進黨發言人吳崢則表明，民主不可能走回頭路，「民進黨所有黨公職絕對反對」。

詳見《刑法》100條伺候藍委 挨轟司法清算。

高鐵延伸宜蘭路線

男子蔡仁祥當詐欺集團車手，法院認錯悔悟竟全是演戲，案件上訴三審時，他又當車手騙走150萬元，台中地院認為蔡的悔意均為虛假，判刑3年8月。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法