雨彈漏夜轟炸14縣市 高屏山區紅通通慎防大豪雨

中央氣象署深夜對14縣市發布大豪雨、豪雨及大雨特報，其中，高雄市山區、屏東縣山區要慎防大豪雨。（擷取自中央氣象署網站）

2025/07/10 00:20

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署深夜對14縣市發布大豪雨、豪雨及大雨特報提醒，受低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，新竹市、新竹縣、苗栗縣及臺中市已有豪雨，桃園及馬祖已有大雨發生，夜間到今天（10日）高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨發生機率。

大豪雨特報範圍：高雄市山區六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區；屏東縣山區三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉。

請繼續往下閱讀...

豪雨特報範圍：彰化縣全境；南投縣全境；雲林縣全境；嘉義市全境；嘉義縣全境；台南市全境；高雄市平地鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、美濃區、杉林區、內門區；屏東縣屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、琉球鄉、恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉；台東縣臺東市、成功鎮、關山鎮、鹿野鄉、池上鄉、東河鄉、長濱鄉、太麻里鄉、大武鄉、卑南鄉、海端鄉、延平鄉、金峰鄉、達仁鄉。

大雨特報範圍：新竹市全境；新竹縣全境；苗栗縣全境；台中市全境；台東縣綠島鄉、蘭嶼鄉；金門縣全境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法