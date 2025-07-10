澄清湖風景區多一景點 高爾夫練習場變身綠地與步道

澄清湖大門旁新增一處大型草皮，原址是高爾夫練習場，遠處為高雄圓山飯店。（記者王榮祥攝）

2025/07/10 00:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕澄清湖風景區再增一景點。位於澄清湖大門前、閒置多年的圓山高爾夫練習場，高雄市政府正改造成大片綠地空間與環狀步道，暑假期間有機會開放。

圓山高爾夫練習場位於高雄圓山飯店旁、緊鄰澄清湖風景區正門，原屬於圓山聯誼會運用，多年前因聯誼會停止營運，練習場也跟著停擺。

請繼續往下閱讀...

有民眾注意到練習場旁的圍牆、與球場四周高聳的阻絕網，日前逐一消失，取而代之的是一片綠油油空間，還有圍繞在綠色草皮外的全新步道。

工務局公園處證實，該處多為公有地，經與主管單位洽商後，由市府啟動環境改造，運用既有空間規劃出約2.7公頃綠地，及長約765公尺的圓山步道；相關工程目前進入收尾階段，若一切順利、暑假期間有機會開放。

工務局指出，該場域雖在澄清湖風景區外圍，一般民眾較陌生，但也算是風景區整體場域之一，未來更可成為澄清湖景點之一，提供民眾更方便、舒適的休憩空間。

此外，綠色空間緊鄰高雄圓山飯店，市府將評估新設步道，並進一步與圓山步道串聯，讓大家可有更多通路可走進澄清湖。

工務局形容高市府接管後的澄清湖、就像是個超大型自然公園，市府會嚴格管制車輛，並持續優化人行空間，讓民眾自在感受澄清湖的美。

高市府在澄清湖大門外闢建綠地空間與園山步道。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法