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    雨炸彰化縣！東螺溪水暴漲逼近橋面 轎車慘滅頂畫面曝

    東螺溪水暴漲，有民眾以空拍機拍下驚人畫面，滾滾洪水幾乎淹沒代馬橋；底下則有1輛車輛慘滅頂。（翻攝彰化踢爆網；本報合成）

    東螺溪水暴漲，有民眾以空拍機拍下驚人畫面，滾滾洪水幾乎淹沒代馬橋；底下則有1輛車輛慘滅頂。（翻攝彰化踢爆網；本報合成）

    2025/07/09 23:24

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣連2天慘遭暴雨轟炸，南彰化多鄉鎮累積雨量突破300毫米，「彰化母親河」東螺溪水位暴漲，一度逼近代馬橋橋面，更溢堤淹沒周邊低窪地區。一輛轎車在橫跨溪流的五分車鐵道下方滅頂，所幸駕駛及時逃生。

    東螺溪上游濁水溪水量暴增，有民眾昨天以空拍機拍下驚人畫面，滾滾洪水幾乎淹沒代馬橋橋墩，湍急水流沖刷兩岸堤防。湖埔社大執行長林淑玲說，「從未見過東螺溪如此滿水位！」暴雨加上農曆大潮，福寶濕地出海口排水不暢，加劇溪水暴漲。

    林淑玲憂心指出，溪湖橋到天盛橋間的鷺鷥林，以及五分車鐵橋下沙洲的二級保育類彩鷸繁殖區，都可能被洪水摧毀，目前正在進行的沿岸整治工程與綠廊道是否受損，也令人擔心。

    更驚險的是，五分車鐵道下方有輛車被洪水淹沒，一旁還拉起封鎖線，令人擔心，駕駛是否發生意外，被洪水沖走。彰化縣消防局第四大隊說，車子8日下午1點多誤闖鐵道下方涵洞積水區，消防隊獲報趕到現場救出受困駕駛，人員無礙，但拖吊作業因溪水持續高漲而延誤，車子仍泡在水中。

    縣府水資處指出，目前未傳出工程設施毀損，跟溪水溢堤等災情，已加派人員巡視東螺溪沿岸，嚴防二次災害。

    彰化東螺溪暴漲，水位一度逼近橋面。（翻攝彰化踢爆網）

    彰化東螺溪暴漲，水位一度逼近橋面。（翻攝彰化踢爆網）

    東螺溪沿岸正在整治，綠廊道是否受損也令人擔心。（林淑玲提供）

    東螺溪沿岸正在整治，綠廊道是否受損也令人擔心。（林淑玲提供）

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