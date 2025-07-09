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    桃園中壢警擴大取締噪音車 超過90分貝他連2日被攔查

    桃警會同環保局7月起擴大取締改裝排氣管未認證，最重可罰5400元。（記者李容萍攝）

    桃警會同環保局7月起擴大取締改裝排氣管未認證，最重可罰5400元。（記者李容萍攝）

    2025/07/09 23:16

    〔記者李容萍／桃園報導〕執法無假期！改裝排氣管造成噪音擾民和危險駕駛，令人深惡痛絕 ，交通部修訂「道路交通安全規則」，今年1月起機車排氣管改裝將列入定期檢驗項目，桃園市中壢警分局累計開罰1949件，日平均逾10件，7月暑期到來擴大聯合稽查，單日共測出27輛車不符規定，包含1名外送員、2名未成年無照駕駛及5名大學生，更有1名楊姓男子車輛連續2日被警方攔查，排氣管檢測均超過90分貝。

    中壢警分局長林鼎泰指出，改裝排氣管不僅製造噪音、嚴重干擾市民生活，更有潛在危險駕駛行為，容易釀成事故，若未依法申報登記，依據道路交通管理處罰條例第16條可罰900至1800元；車輛若經環保單位檢測噪音超標，將依噪音管制法第26條，處罰1800至3600元，並限期改善，等同最高罰款金額為5400元。

    市警局交通大隊長李維振說，警方將持續與環保局合作，每月平均規劃至少12場次聯合臨檢，針對改裝排氣管未登記認證車輛加強取締，執法範圍將涵蓋全市13個行政區，透過常態性稽查行動，有效打擊噪音擾民與深夜飆車亂象。

    警方也鼓勵民眾，若發現有非法改裝及噪音車擾寧情事，於30日內檢附相關事證影像，上傳至交通部公路局「反映非法改裝車輛」檢舉信箱、環境部的「噪音車檢舉網站」，讓噪音改裝車無所遁藏。

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