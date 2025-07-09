衝金門大膽玩一波 大膽島戰役75週年活動+優惠曝光

金門「大膽島戰役75週年」限定活動將登場，活動期間與漢光演習、大罷免投票案撞期期間禁止登島。（金門縣政府提供）

2025/07/09 22:40

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府紀念大膽島戰役75週年，同時推廣軍事觀光，7月11日到8月12日推出健行、限定套裝行程、金酒促銷專案等系列活動，但部分日期與國軍漢光演習、大罷免投票撞期，7月9日到18日、26日禁止登島。

縣府說，7月11日起到8月12日，大膽島上文創商品全面9折優惠。金門酒廠在尚義機場及經武酒窖展售處推出限定、爆款促銷專案，旅客出示來金機票或船票、住宿證明或登大膽島打卡拍照等相關證明，即可用優惠價購買特價酒款，還有2款15年陳年紀念老酒「大膽、二膽戰役60週年紀念酒」供登島遊客限量選購，每人限購1盒，售完為止。此外，遊客登島與75週年活動背板合影，可憑照片到金酒公司直營門市免費兌換「0.35L金門啤酒」1瓶。

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縣府觀光處指出，限定7月25日的「老兵快閃導覽」，由20位退伍老兵於據點定時導覽，分享當年大膽島戰役歷程與駐防日常的第一手戰地記憶。健行活動、限定套裝行程7月26日戰役紀念日前後推出。

1950年7月26日傍晚，共軍700多人企圖進犯面積共約1平方公里的大膽、二膽島，經過27小時血戰，來犯敵軍被島上296名官兵殲退，這是國軍建軍史成功以寡擊眾的島嶼攻防戰。大膽、二膽島孤懸海上，隨時面臨獨立作戰的威脅，環境極其艱險，所謂「來過金門、人生鍍金；上過大膽、一生膽大。」就是對曾駐守島上官兵獻上最敬禮的寫照。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

金門「大膽島戰役75週年」活動將登場，活動期間島上的文創金酒也將以九折優惠。（讀者提供）

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