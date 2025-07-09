為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    衝金門大膽玩一波 大膽島戰役75週年活動+優惠曝光

    金門「大膽島戰役75週年」限定活動將登場，活動期間與漢光演習、大罷免投票案撞期期間禁止登島。（金門縣政府提供）

    金門「大膽島戰役75週年」限定活動將登場，活動期間與漢光演習、大罷免投票案撞期期間禁止登島。（金門縣政府提供）

    2025/07/09 22:40

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府紀念大膽島戰役75週年，同時推廣軍事觀光，7月11日到8月12日推出健行、限定套裝行程、金酒促銷專案等系列活動，但部分日期與國軍漢光演習、大罷免投票撞期，7月9日到18日、26日禁止登島。

    縣府說，7月11日起到8月12日，大膽島上文創商品全面9折優惠。金門酒廠在尚義機場及經武酒窖展售處推出限定、爆款促銷專案，旅客出示來金機票或船票、住宿證明或登大膽島打卡拍照等相關證明，即可用優惠價購買特價酒款，還有2款15年陳年紀念老酒「大膽、二膽戰役60週年紀念酒」供登島遊客限量選購，每人限購1盒，售完為止。此外，遊客登島與75週年活動背板合影，可憑照片到金酒公司直營門市免費兌換「0.35L金門啤酒」1瓶。

    縣府觀光處指出，限定7月25日的「老兵快閃導覽」，由20位退伍老兵於據點定時導覽，分享當年大膽島戰役歷程與駐防日常的第一手戰地記憶。健行活動、限定套裝行程7月26日戰役紀念日前後推出。

    1950年7月26日傍晚，共軍700多人企圖進犯面積共約1平方公里的大膽、二膽島，經過27小時血戰，來犯敵軍被島上296名官兵殲退，這是國軍建軍史成功以寡擊眾的島嶼攻防戰。大膽、二膽島孤懸海上，隨時面臨獨立作戰的威脅，環境極其艱險，所謂「來過金門、人生鍍金；上過大膽、一生膽大。」就是對曾駐守島上官兵獻上最敬禮的寫照。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    金門「大膽島戰役75週年」活動將登場，活動期間島上的文創金酒也將以九折優惠。（讀者提供）

    金門「大膽島戰役75週年」活動將登場，活動期間島上的文創金酒也將以九折優惠。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播