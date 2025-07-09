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    鹿港去年才新增箱涵改善市區排水 七八水災完全失效

    鹿港鎮中正路以前不曾淹過水，這次七八水災變成了中正河。（取自~~我愛鹿港小鎮~~2）

    鹿港鎮中正路以前不曾淹過水，這次七八水災變成了中正河。（取自~~我愛鹿港小鎮~~2）

    2025/07/09 22:03

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港鎮七八水災創下半世紀以來最嚴重災情，市區民眾叫苦連天，尤其連不曾淹過的中正路、鹿港民俗文物館與鹿港警分局，通通都淹了，遭質疑去年才花了4000多萬元做了南分圳排水新增箱涵說要改善市區排水，完全失效。

    資深綠營人士表示，鹿港曾經有意規劃在鹿港國中運動場下方，打造地下停車場兼作滯洪池，後來無疾而終，目前鹿港正在施作的是洛津國小地下停車場兼滯洪池，預計今年底完工，蓄洪量體約1.2萬立方公尺，但以這次淹水慘重災情來看，這代表鹿港只靠洛津國小一處的滯洪池是不夠的。

    鹿港民眾指出，縣府在南分圳排水新增箱涵，就是為了解決鹿港鎮市區的民權路、鹿東路與復興路一帶，每遇大雨就會出現道路積水。結果，新增箱涵做好了，連中正路都淹水了，還要拉封鎖線來封路，這讓鹿港人根本完全想不到。

    縣府水資處表示，彰化縣鹿港地區7月8日的單日累積雨量已達308毫米，時雨量更超過100毫米，由於鹿港市區排水保護標準為64毫米，降雨現況已超出市區排水保護標準，當時所有抽水機具全數運轉，並加派抽水機進駐，仍無法排除積淹水狀況。

    因此，水資處強調，除了檢討既有排水系統狀況來改善以外，也將配合經濟部水利署辦理鹿港排水逕流分擔計畫，像是滯洪池或雨水積磚等地下貯留設施，以提高整體排水系統保護標準。

    鹿港鎮中正路以前不曾淹過水，這次七八水災變成了中正河。（取自~~我愛鹿港小鎮~~2）

    鹿港鎮中正路以前不曾淹過水，這次七八水災變成了中正河。（取自~~我愛鹿港小鎮~~2）

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